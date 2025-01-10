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США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35, заявил посол России - РИА Новости, 10.01.2025
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05:20 10.01.2025 (обновлено: 09:04 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/ssha-1993038692.html
США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35, заявил посол России
США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35, заявил посол России - РИА Новости, 10.01.2025
США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35, заявил посол России
США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил РИА Новости посол в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:20:00+03:00
2025-01-10T09:04:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
владимир барбин
ввс сша
f-35
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил РИА Новости посол в Дании Владимир Барбин.&quot;Расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик (бывшая Туле) сегодня является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. Ведется ее комплексная модернизация, в том числе РЛС, стоимостью в миллиарды долларов США. Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США&quot;, — сказал он.Посол напомнил, что американские военные находятся в Гренландии со времен Второй мировой войны."Россия выступает за укрепление стабильности в Арктике. Это возможно только на основе строительства системы международной безопасности, равной для всех арктических государств", — подчеркнул Барбин. Дипломат отметил также, что подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе. Стремление Трампа получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике, считает Барбин. Россия учтет это при военном планировании, предупредил он.Трамп уже несколько раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на это, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993035250.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, владимир барбин, ввс сша, f-35
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Владимир Барбин, ВВС США, F-35
США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35, заявил посол России

Посол Барбин: США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для F-35

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил РИА Новости посол в Дании Владимир Барбин.
«

"Расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик (бывшая Туле) сегодня является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. Ведется ее комплексная модернизация, в том числе РЛС, стоимостью в миллиарды долларов США. Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США", — сказал он.

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Посол напомнил, что американские военные находятся в Гренландии со времен Второй мировой войны.
"Россия выступает за укрепление стабильности в Арктике. Это возможно только на основе строительства системы международной безопасности, равной для всех арктических государств", — подчеркнул Барбин.
Дипломат отметил также, что подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе. Стремление Трампа получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике, считает Барбин. Россия учтет это при военном планировании, предупредил он.
Трамп уже несколько раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на это, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампВладимир БарбинВВС СШАF-35
 
 
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