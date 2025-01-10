https://ria.ru/20250110/ssha-1993038692.html

США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35, заявил посол России

США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35, заявил посол России - РИА Новости, 10.01.2025

США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35, заявил посол России

США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил РИА Новости посол в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T05:20:00+03:00

2025-01-10T05:20:00+03:00

2025-01-10T09:04:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил РИА Новости посол в Дании Владимир Барбин."Расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик (бывшая Туле) сегодня является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. Ведется ее комплексная модернизация, в том числе РЛС, стоимостью в миллиарды долларов США. Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США", — сказал он.Посол напомнил, что американские военные находятся в Гренландии со времен Второй мировой войны."Россия выступает за укрепление стабильности в Арктике. Это возможно только на основе строительства системы международной безопасности, равной для всех арктических государств", — подчеркнул Барбин. Дипломат отметил также, что подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе. Стремление Трампа получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике, считает Барбин. Россия учтет это при военном планировании, предупредил он.Трамп уже несколько раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на это, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993035250.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, владимир барбин, ввс сша, f-35