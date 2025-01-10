https://ria.ru/20250110/ssha-1993037132.html

США сократили импорт черных металлов и руд из России

США сократили импорт черных металлов и руд из России - РИА Новости, 10.01.2025

США сократили импорт черных металлов и руд из России

США по итогам одиннадцати месяцев 2024 года перешли к сокращению импорта различных металлов и руд из России: по сравнению с таким же периодом предыдущего года... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T04:07:00+03:00

2025-01-10T04:07:00+03:00

2025-01-10T04:07:00+03:00

экономика

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973778473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf02b349313b789ff803205b8b4e0f82.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США по итогам одиннадцати месяцев 2024 года перешли к сокращению импорта различных металлов и руд из России: по сравнению с таким же периодом предыдущего года покупки черных металлов и алюминия упали в 16 и 19 раз соответственно, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. В прошедшем году США приобретали у России черные металлы и изделия из них, алюминий, руды, а также медь в небольших объемах. Больше всего за январь-ноябрь 2024 года Штаты купили у РФ черных металлов - на 12,6 миллиона долларов. Это оказалось в 16 раз меньше, чем за такой же период 2023 года. Из этой группы товаров у американцев самыми востребованными были ферросплавы. Сократились поставки в США и российского алюминия, в основном необработанного, - в 19 раз, до 2,3 миллиона долларов. Также в 5,3 раза упал импорт Вашингтоном металлических руд - до 872 тысяч долларов с 4,6 миллиона долларов. Из них РФ больше всего продавала ниобиевые, танталовые, ванадиевые и циркониевые руды. Кроме того, в небольших объемах американцы приобретали изделия из черных металлов - 116 тысяч долларов, что в 5,4 раза меньше, чем годом ранее, и меди - 13 тысяч, что втрое меньше, чем за одиннадцать месяцев 2023 года. Из этих товарных групп чаще всего импортировались металлические винты, болты, гайки и тому подобное.

https://ria.ru/20250103/uran-1992449771.html

https://ria.ru/20241207/neft-1987855246.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша