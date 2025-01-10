https://ria.ru/20250110/ssha-1993037132.html
США сократили импорт черных металлов и руд из России
США сократили импорт черных металлов и руд из России - РИА Новости, 10.01.2025
США сократили импорт черных металлов и руд из России
США по итогам одиннадцати месяцев 2024 года перешли к сокращению импорта различных металлов и руд из России: по сравнению с таким же периодом предыдущего года... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США по итогам одиннадцати месяцев 2024 года перешли к сокращению импорта различных металлов и руд из России: по сравнению с таким же периодом предыдущего года покупки черных металлов и алюминия упали в 16 и 19 раз соответственно, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. В прошедшем году США приобретали у России черные металлы и изделия из них, алюминий, руды, а также медь в небольших объемах. Больше всего за январь-ноябрь 2024 года Штаты купили у РФ черных металлов - на 12,6 миллиона долларов. Это оказалось в 16 раз меньше, чем за такой же период 2023 года. Из этой группы товаров у американцев самыми востребованными были ферросплавы. Сократились поставки в США и российского алюминия, в основном необработанного, - в 19 раз, до 2,3 миллиона долларов. Также в 5,3 раза упал импорт Вашингтоном металлических руд - до 872 тысяч долларов с 4,6 миллиона долларов. Из них РФ больше всего продавала ниобиевые, танталовые, ванадиевые и циркониевые руды. Кроме того, в небольших объемах американцы приобретали изделия из черных металлов - 116 тысяч долларов, что в 5,4 раза меньше, чем годом ранее, и меди - 13 тысяч, что втрое меньше, чем за одиннадцать месяцев 2023 года. Из этих товарных групп чаще всего импортировались металлические винты, болты, гайки и тому подобное.
https://ria.ru/20250103/uran-1992449771.html
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экономика, россия, сша
США сократили импорт черных металлов и руд из России
США за 11 месяцев сократили импорт черных металлов из России в 16 раз
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США по итогам одиннадцати месяцев 2024 года перешли к сокращению импорта различных металлов и руд из России: по сравнению с таким же периодом предыдущего года покупки черных металлов и алюминия упали в 16 и 19 раз соответственно, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
В прошедшем году США
приобретали у России
черные металлы и изделия из них, алюминий, руды, а также медь в небольших объемах. Больше всего за январь-ноябрь 2024 года Штаты купили у РФ черных металлов - на 12,6 миллиона долларов. Это оказалось в 16 раз меньше, чем за такой же период 2023 года. Из этой группы товаров у американцев самыми востребованными были ферросплавы.
Сократились поставки в США и российского алюминия, в основном необработанного, - в 19 раз, до 2,3 миллиона долларов. Также в 5,3 раза упал импорт Вашингтоном металлических руд - до 872 тысяч долларов с 4,6 миллиона долларов. Из них РФ больше всего продавала ниобиевые, танталовые, ванадиевые и циркониевые руды.
Кроме того, в небольших объемах американцы приобретали изделия из черных металлов - 116 тысяч долларов, что в 5,4 раза меньше, чем годом ранее, и меди - 13 тысяч, что втрое меньше, чем за одиннадцать месяцев 2023 года. Из этих товарных групп чаще всего импортировались металлические винты, болты, гайки и тому подобное.