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Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС - РИА Новости, 10.01.2025
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00:17 10.01.2025 (обновлено: 09:18 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/ssha-1993029651.html
Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС
Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС - РИА Новости, 10.01.2025
Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС
Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в связи с действиями организации по... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T00:17:00+03:00
2025-01-10T09:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля, следует из результатов голосования. "Законопроект принят", — сообщил клерк палаты в ходе прямой трансляции из зала заседаний. Информацию подтвердил комитет по международным отношениям палаты представителей. "Сегодня республиканцы палаты представителей объединились вокруг законопроекта, представленного председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Брайаном Мастом и членом палаты представителей Чипом Роем, о введении санкций в отношении Международного уголовного суда за его необоснованное преследование Израиля", — указано в заявлении.Законопроект позволяет США вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань. "В рамках санкций, налагаемых актом, должностным лицам МУС и их ближайшим родственникам будет отказано в визах на въезд в Соединенные Штаты. У должностных лиц МУС, которые уже находятся в стране, будут аннулированы существующие визы и им будет грозить депортация", — добавили в комитете. Законодательство также распространяется на тех лиц, которые оказывают финансовую, материальную или техническую поддержку МУС. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
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в мире, израиль, сша, япония, йоав галант, международный уголовный суд, нато
В мире, Израиль, США, Япония, Йоав Галант, Международный уголовный суд, НАТО
Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против МУС

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля, следует из результатов голосования.
"Законопроект принят", — сообщил клерк палаты в ходе прямой трансляции из зала заседаний.
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Информацию подтвердил комитет по международным отношениям палаты представителей.
«
"Сегодня республиканцы палаты представителей объединились вокруг законопроекта, представленного председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Брайаном Мастом и членом палаты представителей Чипом Роем, о введении санкций в отношении Международного уголовного суда за его необоснованное преследование Израиля", — указано в заявлении.
Законопроект позволяет США вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань.
"В рамках санкций, налагаемых актом, должностным лицам МУС и их ближайшим родственникам будет отказано в визах на въезд в Соединенные Штаты. У должностных лиц МУС, которые уже находятся в стране, будут аннулированы существующие визы и им будет грозить депортация", — добавили в комитете.
Законодательство также распространяется на тех лиц, которые оказывают финансовую, материальную или техническую поддержку МУС.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
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В миреИзраильСШАЯпонияЙоав ГалантМеждународный уголовный судНАТО
 
 
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