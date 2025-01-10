Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против МУС
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля, следует из результатов голосования.
"Законопроект принят", — сообщил клерк палаты в ходе прямой трансляции из зала заседаний.
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Информацию подтвердил комитет по международным отношениям палаты представителей.
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"Сегодня республиканцы палаты представителей объединились вокруг законопроекта, представленного председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Брайаном Мастом и членом палаты представителей Чипом Роем, о введении санкций в отношении Международного уголовного суда за его необоснованное преследование Израиля", — указано в заявлении.
Законопроект позволяет США вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань.
"В рамках санкций, налагаемых актом, должностным лицам МУС и их ближайшим родственникам будет отказано в визах на въезд в Соединенные Штаты. У должностных лиц МУС, которые уже находятся в стране, будут аннулированы существующие визы и им будет грозить депортация", — добавили в комитете.
Законодательство также распространяется на тех лиц, которые оказывают финансовую, материальную или техническую поддержку МУС.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
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