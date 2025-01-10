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"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993140897.html
"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 10.01.2025
"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
Российские войска при желании могли бы взять под контроль Одессу, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:47:00+03:00
2025-01-10T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
днепр (город)
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
курахово
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска при желании могли бы взять под контроль Одессу, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр", — сказал он.Генштаб ВСУ в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.Президент Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции — почти миллион человек.
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одесса
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одесса, днепр (город), андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, министерство обороны рф (минобороны рф), курахово, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Днепр (город), Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курахово, В мире
"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте

Gолковник ВС США Уилкерсон: ВС РФ при желании могли бы занять Одессу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска при желании могли бы взять под контроль Одессу, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр", — сказал он.
Генштаб ВСУ в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.
Президент Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции — почти миллион человек.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаДнепр (город)Андрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КураховоВ мире
 
 
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