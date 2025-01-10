https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993140897.html

"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте

"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 10.01.2025

"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте

Российские войска при желании могли бы взять под контроль Одессу, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:47:00+03:00

2025-01-10T15:47:00+03:00

2025-01-10T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

днепр (город)

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска при желании могли бы взять под контроль Одессу, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр", — сказал он.Генштаб ВСУ в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.Президент Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции — почти миллион человек.

https://ria.ru/20250110/oreshnik-1993131318.html

одесса

днепр (город)

курахово

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