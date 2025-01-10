https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993107101.html

Бойцы "Центра" пресекли 94 попытки ВСУ восстановить позиции за неделю

Бойцы "Центра" пресекли 94 попытки ВСУ восстановить позиции за неделю - РИА Новости, 10.01.2025

Бойцы "Центра" пресекли 94 попытки ВСУ восстановить позиции за неделю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю пресекли 94 попытки ВСУ восстановить утраченные позиции, противник потерял более 3485... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:45:00+03:00

2025-01-10T13:45:00+03:00

2025-01-10T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю пресекли 94 попытки ВСУ восстановить утраченные позиции, противник потерял более 3485 военнослужащих и11 танков, в том числе четыре Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенный пункт Даченское, а также нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, егерской, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины. "Пресечены 94 попытки подразделений ВСУ восстановить утраченные позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре Leopard производства ФРГ, 40 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера VAB производства Франции, а также произведенные в США шесть бронетранспортеров М113, бронетранспортёр М1117, бронеавтомобили MaxxPro и HMMWV", - сказано в сообщении ведомства. Кроме того, уничтожены 41 автомобиль и 34 орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

украина, германия, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность