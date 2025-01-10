Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" пресекли 94 попытки ВСУ восстановить позиции за неделю - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993107101.html
Бойцы "Центра" пресекли 94 попытки ВСУ восстановить позиции за неделю
Бойцы "Центра" пресекли 94 попытки ВСУ восстановить позиции за неделю - РИА Новости, 10.01.2025
Бойцы "Центра" пресекли 94 попытки ВСУ восстановить позиции за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю пресекли 94 попытки ВСУ восстановить утраченные позиции, противник потерял более 3485... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:45:00+03:00
2025-01-10T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
франция
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840113167_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_827b2619480966473a02a1c3969e7650.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю пресекли 94 попытки ВСУ восстановить утраченные позиции, противник потерял более 3485 военнослужащих и11 танков, в том числе четыре Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенный пункт Даченское, а также нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, егерской, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины. "Пресечены 94 попытки подразделений ВСУ восстановить утраченные позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре Leopard производства ФРГ, 40 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера VAB производства Франции, а также произведенные в США шесть бронетранспортеров М113, бронетранспортёр М1117, бронеавтомобили MaxxPro и HMMWV", - сказано в сообщении ведомства. Кроме того, уничтожены 41 автомобиль и 34 орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840113167_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_fda89c9cd3f904e3368c917ecd032bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы "Центра" пресекли 94 попытки ВСУ восстановить позиции за неделю

ВСУ потеряли свыше 3485 боевиков и 11 танков в зоне действий "Центра" за неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие работают по позициям ВСУ в зоне СВО
Российские военнослужащие работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие работают по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю пресекли 94 попытки ВСУ восстановить утраченные позиции, противник потерял более 3485 военнослужащих и11 танков, в том числе четыре Leopard, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенный пункт Даченское, а также нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, егерской, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины.
"Пресечены 94 попытки подразделений ВСУ восстановить утраченные позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре Leopard производства ФРГ, 40 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера VAB производства Франции, а также произведенные в США шесть бронетранспортеров М113, бронетранспортёр М1117, бронеавтомобили MaxxPro и HMMWV", - сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, уничтожены 41 автомобиль и 34 орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияФранцияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала