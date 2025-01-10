https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993104099.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 685 боевиков ВСУ за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила до 685 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.01.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 685 боевиков ВСУ за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 685 военных, две боевые... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:28:00+03:00

2025-01-10T13:28:00+03:00

2025-01-10T13:39:00+03:00

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 685 военных, две боевые бронированные машины, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 44 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф