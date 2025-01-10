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Группировка "Днепр" уничтожила до 685 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.01.2025
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13:28 10.01.2025 (обновлено: 13:39 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993104099.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 685 боевиков ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 685 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.01.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 685 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 685 военных, две боевые... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:28:00+03:00
2025-01-10T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 685 военных, две боевые бронированные машины, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 44 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" уничтожила до 685 боевиков ВСУ за неделю

МО РФ: бойцы "Днепра" уничтожили до 685 боевиков и 11 арторудий ВСУ за неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота российских военных в зоне СВО
Работа российских военных в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 685 военных, две боевые бронированные машины, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 44 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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