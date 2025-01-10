https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993103605.html

ВС России нанесли 28 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

ВС России нанесли 28 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.01.2025

ВС России нанесли 28 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

Российские военные за неделю нанесли 28 групповых ударов, поразив инфраструктуру ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:24:00+03:00

2025-01-10T13:24:00+03:00

2025-01-10T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 28 групповых ударов, поразив инфраструктуру ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. "С 4 по 10 января т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, россия