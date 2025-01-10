https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993103605.html
ВС России нанесли 28 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
ВС России нанесли 28 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.01.2025
ВС России нанесли 28 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
Российские военные за неделю нанесли 28 групповых ударов, поразив инфраструктуру ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:24:00+03:00
2025-01-10T13:24:00+03:00
2025-01-10T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 28 групповых ударов, поразив инфраструктуру ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. "С 4 по 10 января т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России нанесли 28 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
МО: ВС России за неделю нанесли 28 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ