Российско-белорусское соглашение о признании виз вступит в силу 11 января
Соглашение о взаимном признании виз РФ и Белоруссией вступит в силу в субботу
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз вступает в силу 11 января 2025 года, сообщается в пресс-релизе МИД Белоруссии.
"Одиннадцатого января 2025 года после выполнения обеими сторонами необходимых внутригосударственных процедур вступает в силу подписанное 19 июня 2020 года соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз", — говорится в сообщении.
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Стороны будут признавать не только визы, позволяющие въезжать и пребывать в двух странах, но и отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.
Как отмечает ведомство, соглашение будет регулировать и другие вопросы, касающиеся въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территории двух государств, а также порядок пересечения сухопутного участка границы, который ранее был открыт только для граждан Белоруссии и России.
В МИД республики уточнили, что въезд на территории стран будет возможен как через международные пункты пропуска через границу, так и по используемым путям железнодорожного и воздушного сообщений, а также на путях автомобильного сообщения, перечисленных в приложении к соглашению.
В настоящее время соглашением предусмотрено шесть таких участков: Юховичи - Долосцы (Опочка - Новополоцк), Езерище - Невель (Киев - Санкт-Петербург), Лиозно - Кругловка (Витебск - Смоленск), Редьки - Красная Горка (Минск - Москва), Звенчатка - Дубовичка (Бобруйск - Москва), Селище - Новозыбков (Гомель - Брянск). Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы, подчеркивается там.
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