https://ria.ru/20250110/soglashenie-1993173162.html

Российско-белорусское соглашение о признании виз вступит в силу 11 января

Российско-белорусское соглашение о признании виз вступит в силу 11 января - РИА Новости, 10.01.2025

Российско-белорусское соглашение о признании виз вступит в силу 11 января

Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз вступает в силу 11 января 2025 года, сообщается в пресс-релизе МИД Белоруссии. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:15:00+03:00

2025-01-10T18:15:00+03:00

2025-01-10T19:46:00+03:00

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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз вступает в силу 11 января 2025 года, сообщается в пресс-релизе МИД Белоруссии."Одиннадцатого января 2025 года после выполнения обеими сторонами необходимых внутригосударственных процедур вступает в силу подписанное 19 июня 2020 года соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз", — говорится в сообщении.Стороны будут признавать не только визы, позволяющие въезжать и пребывать в двух странах, но и отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.Как отмечает ведомство, соглашение будет регулировать и другие вопросы, касающиеся въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территории двух государств, а также порядок пересечения сухопутного участка границы, который ранее был открыт только для граждан Белоруссии и России.В МИД республики уточнили, что въезд на территории стран будет возможен как через международные пункты пропуска через границу, так и по используемым путям железнодорожного и воздушного сообщений, а также на путях автомобильного сообщения, перечисленных в приложении к соглашению.В настоящее время соглашением предусмотрено шесть таких участков: Юховичи - Долосцы (Опочка - Новополоцк), Езерище - Невель (Киев - Санкт-Петербург), Лиозно - Кругловка (Витебск - Смоленск), Редьки - Красная Горка (Минск - Москва), Звенчатка - Дубовичка (Бобруйск - Москва), Селище - Новозыбков (Гомель - Брянск). Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы, подчеркивается там.

https://ria.ru/20250104/strany-1992460673.html

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