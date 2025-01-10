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В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком - РИА Новости, 10.01.2025
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15:14 10.01.2025 (обновлено: 15:22 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sobaka-1993131574.html
В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком
В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком - РИА Новости, 10.01.2025
В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком
Уголовное дело возбуждено против избившего молотком свою собаку жителя Калининграда, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:14:00+03:00
2025-01-10T15:22:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против избившего молотком свою собаку жителя Калининграда, сообщает пресс-служба регионального УМВД. О жестоком обращении с животным в начале декабря 2024 года в полицию сообщила 61-летняя мать злоумышленника. Она заявила, что её сын избил собаку по кличке Лада молотком. Полицейские прибыли по указанному адресу, забрали животное и доставили в ветеринарную клинику, где собаку экстренно прооперировали. Тогда подозреваемого задержали на 12 суток за мелкое хулиганство. В результате жесткого обращения собака Лада получила множественные ушибы и травму черепа, лишилась глаза. Хозяин животного объяснил свое агрессивное поведение тем, что питомец медленно выполняет его команды. "В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении пресс-служба регионального УМВД.
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком

Избившему собаку калининградцу грозит до 3 лет за жестокое обращение с животными

© Фото : МВД 39/TelegramСобака, изъятая у мужчины в Калининграде за избиение молотком
Собака, изъятая у мужчины в Калининграде за избиение молотком - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : МВД 39/Telegram
Собака, изъятая у мужчины в Калининграде за избиение молотком
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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против избившего молотком свою собаку жителя Калининграда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
О жестоком обращении с животным в начале декабря 2024 года в полицию сообщила 61-летняя мать злоумышленника. Она заявила, что её сын избил собаку по кличке Лада молотком. Полицейские прибыли по указанному адресу, забрали животное и доставили в ветеринарную клинику, где собаку экстренно прооперировали. Тогда подозреваемого задержали на 12 суток за мелкое хулиганство.
В результате жесткого обращения собака Лада получила множественные ушибы и травму черепа, лишилась глаза. Хозяин животного объяснил свое агрессивное поведение тем, что питомец медленно выполняет его команды.
"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома
13 июня 2024, 20:21
 
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