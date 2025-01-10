В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком
Избившему собаку калининградцу грозит до 3 лет за жестокое обращение с животными
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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против избившего молотком свою собаку жителя Калининграда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
О жестоком обращении с животным в начале декабря 2024 года в полицию сообщила 61-летняя мать злоумышленника. Она заявила, что её сын избил собаку по кличке Лада молотком. Полицейские прибыли по указанному адресу, забрали животное и доставили в ветеринарную клинику, где собаку экстренно прооперировали. Тогда подозреваемого задержали на 12 суток за мелкое хулиганство.
В результате жесткого обращения собака Лада получила множественные ушибы и травму черепа, лишилась глаза. Хозяин животного объяснил свое агрессивное поведение тем, что питомец медленно выполняет его команды.
"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении пресс-служба регионального УМВД.
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13 июня 2024, 20:21