https://ria.ru/20250110/sobaka-1993131574.html

В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком

В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком - РИА Новости, 10.01.2025

В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком

Уголовное дело возбуждено против избившего молотком свою собаку жителя Калининграда, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:14:00+03:00

2025-01-10T15:14:00+03:00

2025-01-10T15:22:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против избившего молотком свою собаку жителя Калининграда, сообщает пресс-служба регионального УМВД. О жестоком обращении с животным в начале декабря 2024 года в полицию сообщила 61-летняя мать злоумышленника. Она заявила, что её сын избил собаку по кличке Лада молотком. Полицейские прибыли по указанному адресу, забрали животное и доставили в ветеринарную клинику, где собаку экстренно прооперировали. Тогда подозреваемого задержали на 12 суток за мелкое хулиганство. В результате жесткого обращения собака Лада получила множественные ушибы и травму черепа, лишилась глаза. Хозяин животного объяснил свое агрессивное поведение тем, что питомец медленно выполняет его команды. "В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении пресс-служба регионального УМВД.

https://ria.ru/20240613/delo-1952711994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калининград, россия