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В Ростовской области отражают массированную воздушную атаку ВСУ
В Ростовской области отражают массированную воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 10.01.2025
В Ростовской области отражают массированную воздушную атаку ВСУ
Силы ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожены 16 беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:27:00+03:00
2025-01-10T05:27:00+03:00
2025-01-10T09:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожены 16 беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА. <...> По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется", — написал он в Telegram-канале.В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА загорелся частный дом и припаркованные рядом автомобили, на месте работают пожарные расчеты. Кроме того, в селе Крым ликвидируют возгорание на территории производственного предприятия, сообщил губернатор.В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждены несколько строений. В семи жилых домах и школе выбиты окна, повреждены фасады и кровля, добавил Слюсарь.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250109/bespilotnik-1993024929.html
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ростовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области отражают массированную воздушную атаку ВСУ
Слюсарь: силы ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Ростовской областью