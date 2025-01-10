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Королевский подарок. Мьянма передала слонов Большому Московскому цирку - РИА Новости, 10.01.2025
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13:21 10.01.2025 (обновлено: 15:32 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/slony-1993102994.html
Королевский подарок. Мьянма передала слонов Большому Московскому цирку
Королевский подарок. Мьянма передала слонов Большому Московскому цирку - РИА Новости, 10.01.2025
Королевский подарок. Мьянма передала слонов Большому Московскому цирку
Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят, передает корреспондент РИА Новости с пресс-конференции. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:21:00+03:00
2025-01-10T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят, передает корреспондент РИА Новости с пресс-конференции."Мы с вами сейчас находимся на презентации большого подарка, который сделало нам государство Мьянма, нашей стране. Это шесть слонов: пять девочек и один мальчик. Это молодые слоны, им от трех до четырех лет. Это по-настоящему большой, серьезный королевский подарок", — заявил директор учреждения Эдгард Запашный.Он поблагодарил Мьянму, а также посольство в республике и МИД России за содействие в передаче животных.По словам Запашного, сейчас в цирках по всей стране живут не больше 20 слонов. Одну из новых обитательниц назвали Тиной в честь певицы Тины Тернер. За прошедший месяц животные прошли строгий карантин и ветеринарные проверки под контролем лучших отечественных и зарубежных специалистов. Глава цирка уточнил, что будет дрессировать слонов вместе с коллегами из Мьянмы и Франции.Как отметила участвовавшая в пресс-конференции официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, такой подарок сделан в ознаменование 75-летней годовщины отношений России и Мьянмы.На мероприятии также присутствовали посол Мьянмы в России Титт Лин Уон, губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.Мьянма не в первый раз делает России такой подарок: более семи лет назад по случаю 70-летия установления дипломатических отношений, Нейпьидо отправило в Москву трех четырехлетних азиатских слонят. Животных тогда передали в театр "Уголок дедушки Дурова".
https://ria.ru/20250110/antilopy-1993111210.html
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60
353
60
Мария Захарова кормит слонят, подаренных Большому Московскому цирку Мьянмой
Мьянма передала в подарок Большому Московскому цирку шесть слонят. Процесс курировал российский МИД, а после пресс-конференции, которая прошла в самом цирке, Мария Захарова накормила будущих цирковых звезд фруктами.
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мьянма, россия, франция, эдгард запашный, тина тернер, новости культуры
Хорошие новости, Мьянма, Россия, Франция, Эдгард Запашный, Тина Тернер, Новости культуры
Королевский подарок. Мьянма передала слонов Большому Московскому цирку

Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы 6 молодых слонов

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят, передает корреспондент РИА Новости с пресс-конференции.
"Мы с вами сейчас находимся на презентации большого подарка, который сделало нам государство Мьянма, нашей стране. Это шесть слонов: пять девочек и один мальчик. Это молодые слоны, им от трех до четырех лет. Это по-настоящему большой, серьезный королевский подарок", — заявил директор учреждения Эдгард Запашный.
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Он поблагодарил Мьянму, а также посольство в республике и МИД России за содействие в передаче животных.
По словам Запашного, сейчас в цирках по всей стране живут не больше 20 слонов. Одну из новых обитательниц назвали Тиной в честь певицы Тины Тернер. За прошедший месяц животные прошли строгий карантин и ветеринарные проверки под контролем лучших отечественных и зарубежных специалистов.

Азиатские (или индийские) слоны — вторые по величине сухопутные животные после африканских слонов. Вес взрослых самок может достигать почти четырех тонн. Продолжительность жизни и периоды развития сравнимы с человеческими: в дикой природе они живут около 50 лет, а в неволе — 70-80 лет.

Глава цирка уточнил, что будет дрессировать слонов вместе с коллегами из Мьянмы и Франции.
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Как отметила участвовавшая в пресс-конференции официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, такой подарок сделан в ознаменование 75-летней годовщины отношений России и Мьянмы.
На мероприятии также присутствовали посол Мьянмы в России Титт Лин Уон, губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.
Мьянма не в первый раз делает России такой подарок: более семи лет назад по случаю 70-летия установления дипломатических отношений, Нейпьидо отправило в Москву трех четырехлетних азиатских слонят. Животных тогда передали в театр "Уголок дедушки Дурова".
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Хорошие новостиМьянмаРоссияФранцияЭдгард ЗапашныйТина ТернерНовости культуры
 
 
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