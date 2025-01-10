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Королевский подарок. Мьянма передала слонов Большому Московскому цирку

Королевский подарок. Мьянма передала слонов Большому Московскому цирку - РИА Новости, 10.01.2025

Королевский подарок. Мьянма передала слонов Большому Московскому цирку

Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят, передает корреспондент РИА Новости с пресс-конференции. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:21:00+03:00

2025-01-10T13:21:00+03:00

2025-01-10T15:32:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят, передает корреспондент РИА Новости с пресс-конференции."Мы с вами сейчас находимся на презентации большого подарка, который сделало нам государство Мьянма, нашей стране. Это шесть слонов: пять девочек и один мальчик. Это молодые слоны, им от трех до четырех лет. Это по-настоящему большой, серьезный королевский подарок", — заявил директор учреждения Эдгард Запашный.Он поблагодарил Мьянму, а также посольство в республике и МИД России за содействие в передаче животных.По словам Запашного, сейчас в цирках по всей стране живут не больше 20 слонов. Одну из новых обитательниц назвали Тиной в честь певицы Тины Тернер. За прошедший месяц животные прошли строгий карантин и ветеринарные проверки под контролем лучших отечественных и зарубежных специалистов. Глава цирка уточнил, что будет дрессировать слонов вместе с коллегами из Мьянмы и Франции.Как отметила участвовавшая в пресс-конференции официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, такой подарок сделан в ознаменование 75-летней годовщины отношений России и Мьянмы.На мероприятии также присутствовали посол Мьянмы в России Титт Лин Уон, губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.Мьянма не в первый раз делает России такой подарок: более семи лет назад по случаю 70-летия установления дипломатических отношений, Нейпьидо отправило в Москву трех четырехлетних азиатских слонят. Животных тогда передали в театр "Уголок дедушки Дурова".

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Мария Захарова кормит слонят, подаренных Большому Московскому цирку Мьянмой Мьянма передала в подарок Большому Московскому цирку шесть слонят. Процесс курировал российский МИД, а после пресс-конференции, которая прошла в самом цирке, Мария Захарова накормила будущих цирковых звезд фруктами. 2025-01-10T13:21 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мьянма, россия, франция, эдгард запашный, тина тернер, новости культуры