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На Урале мать ранила ножом двух детей и покончила с собой
На Урале мать ранила ножом двух детей и покончила с собой - РИА Новости, 10.01.2025
На Урале мать ранила ножом двух детей и покончила с собой
Свердловские следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Красноуральска ранила ножом двух своих детей, а затем покончила с собой, сообщает... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:17:00+03:00
2025-01-10T09:17:00+03:00
2025-01-10T09:17:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Красноуральска ранила ножом двух своих детей, а затем покончила с собой, сообщает региональное управление СК РФ. "В ночь на 10 января 2025 года в городе Красноуральске произошел инцидент, связанный с причинением ножевых ранений двум малолетним детям их матерью. После этого женщина свела счеты с жизнью. Пострадавшие дети были доставлены в больницу, где в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних. Как добавил руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в полицию поступило от местного жителя, который увидел семилетнего мальчика, когда тот с полученными травмами добрался до подъезда соседнего дома, девятилетняя сестра находилась в своем подъезде в бессознательном состоянии. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, дети находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, решается вопрос о госпитализации в одну из больниц Екатеринбурга.
https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html
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происшествия, россия, красноуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноуральск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале мать ранила ножом двух детей и покончила с собой
СК: на Урале мать ранила ножом двух детей и покончила с собой