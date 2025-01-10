https://ria.ru/20250110/sk-1993053164.html

На Урале мать ранила ножом двух детей и покончила с собой

На Урале мать ранила ножом двух детей и покончила с собой - РИА Новости, 10.01.2025

На Урале мать ранила ножом двух детей и покончила с собой

Свердловские следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Красноуральска ранила ножом двух своих детей, а затем покончила с собой, сообщает... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:17:00+03:00

2025-01-10T09:17:00+03:00

2025-01-10T09:17:00+03:00

происшествия

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свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Красноуральска ранила ножом двух своих детей, а затем покончила с собой, сообщает региональное управление СК РФ. "В ночь на 10 января 2025 года в городе Красноуральске произошел инцидент, связанный с причинением ножевых ранений двум малолетним детям их матерью. После этого женщина свела счеты с жизнью. Пострадавшие дети были доставлены в больницу, где в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних. Как добавил руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в полицию поступило от местного жителя, который увидел семилетнего мальчика, когда тот с полученными травмами добрался до подъезда соседнего дома, девятилетняя сестра находилась в своем подъезде в бессознательном состоянии. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, дети находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, решается вопрос о госпитализации в одну из больниц Екатеринбурга.

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

https://ria.ru/20241224/politseyskiy-1990943859.html

россия

красноуральск

свердловская область

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происшествия, россия, красноуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)