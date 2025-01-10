https://ria.ru/20250110/shpion-1993087865.html

Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов

Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов - РИА Новости, 10.01.2025

Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов

Китай надеется, что Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:58:00+03:00

2025-01-10T11:58:00+03:00

2025-01-10T11:58:00+03:00

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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китай надеется, что Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила, что предъявила обвинения трём гражданам ФРГ, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китая. Сообщается, что у прокуратуры есть достаточно доказательств для того, чтобы подозревать обвиняемых в работе на зарубежную спецслужбу и нарушении закона о внешней торговли. "Китай всегда развивал отношения с Германией на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также продвигал взаимовыгодное сотрудничество с Германией на основе соблюдения законов и правил", - заявил Го Цзякунь. Он выразил надежду, что "Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов" и не будет создавать препятствий для здорового и стабильного развития отношений КНР и ФРГ". В апреле прошлого года прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Го в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.

https://ria.ru/20240912/ssha-1972334389.html

https://ria.ru/20240711/germanija-1959042098.html

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в мире, китай, германия, европарламент, пекин