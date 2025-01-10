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Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов - РИА Новости, 10.01.2025
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11:58 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/shpion-1993087865.html
Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов
Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов - РИА Новости, 10.01.2025
Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов
Китай надеется, что Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:58:00+03:00
2025-01-10T11:58:00+03:00
в мире
китай
германия
европарламент
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китай надеется, что Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила, что предъявила обвинения трём гражданам ФРГ, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китая. Сообщается, что у прокуратуры есть достаточно доказательств для того, чтобы подозревать обвиняемых в работе на зарубежную спецслужбу и нарушении закона о внешней торговли. "Китай всегда развивал отношения с Германией на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также продвигал взаимовыгодное сотрудничество с Германией на основе соблюдения законов и правил", - заявил Го Цзякунь. Он выразил надежду, что "Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов" и не будет создавать препятствий для здорового и стабильного развития отношений КНР и ФРГ". В апреле прошлого года прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Го в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.
https://ria.ru/20240912/ssha-1972334389.html
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в мире, китай, германия, европарламент, пекин
В мире, Китай, Германия, Европарламент, Пекин
Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов

МИД КНР надеется, что ФРГ прекратит раздувать угрозу китайских шпионов

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китай надеется, что Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила, что предъявила обвинения трём гражданам ФРГ, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китая. Сообщается, что у прокуратуры есть достаточно доказательств для того, чтобы подозревать обвиняемых в работе на зарубежную спецслужбу и нарушении закона о внешней торговли.
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"Китай всегда развивал отношения с Германией на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также продвигал взаимовыгодное сотрудничество с Германией на основе соблюдения законов и правил", - заявил Го Цзякунь.
Он выразил надежду, что "Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов" и не будет создавать препятствий для здорового и стабильного развития отношений КНР и ФРГ".
В апреле прошлого года прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Го в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.
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