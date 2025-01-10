Пекин надеется, что Германия прекратит раздувать угрозу китайских шпионов
МИД КНР надеется, что ФРГ прекратит раздувать угрозу китайских шпионов
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китай надеется, что Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила, что предъявила обвинения трём гражданам ФРГ, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китая. Сообщается, что у прокуратуры есть достаточно доказательств для того, чтобы подозревать обвиняемых в работе на зарубежную спецслужбу и нарушении закона о внешней торговли.
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"Китай всегда развивал отношения с Германией на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также продвигал взаимовыгодное сотрудничество с Германией на основе соблюдения законов и правил", - заявил Го Цзякунь.
Он выразил надежду, что "Германия прекратит раздувать так называемую угрозу "китайских шпионов" и не будет создавать препятствий для здорового и стабильного развития отношений КНР и ФРГ".
В апреле прошлого года прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Го в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.
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