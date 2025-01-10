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В Курской области проверят безопасность школ после инцидента с подростком
В Курской области проверят безопасность школ после инцидента с подростком - РИА Новости, 10.01.2025
В Курской области проверят безопасность школ после инцидента с подростком
Руководство Курской области вместе с силовиками проверит обеспечение безопасности всех школ после инцидента с подростком, а также проверят работу ЧОПа... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:35:00+03:00
2025-01-10T13:35:00+03:00
2025-01-10T14:42:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КУРСК, 10 янв - РИА Новости. Руководство Курской области вместе с силовиками проверит обеспечение безопасности всех школ после инцидента с подростком, а также проверят работу ЧОПа "Содействие", с которой школы Курска заключили договоры, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.Ранее Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку. "Совместно с Росгвардией, УМВД, ГУМЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно. Также будет проведена проверка работы частной охранной организации (ООО "ЧОП "Содействие"), с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска", — сообщил Хинштейн. Глава региона заверил, что "сегодняшнее происшествие отнюдь не означает, что все курские школы никак не защищены", и родители должны быть уверены в безопасности своих детей. "Из случившегося обязательно будут сделаны серьезные выводы, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось", — подытожил Хинштейн.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры МВД по делу подростка в курской школе
Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц.
2025-01-10T13:35
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РИА Новости
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Курской области проверят безопасность школ после инцидента с подростком
Хинштейн: в Курской области проверят безопасность школ после ЧП с подростком