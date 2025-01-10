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В Курской области проверят безопасность школ после инцидента с подростком

В Курской области проверят безопасность школ после инцидента с подростком - РИА Новости, 10.01.2025

В Курской области проверят безопасность школ после инцидента с подростком

Руководство Курской области вместе с силовиками проверит обеспечение безопасности всех школ после инцидента с подростком, а также проверят работу ЧОПа... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:35:00+03:00

2025-01-10T13:35:00+03:00

2025-01-10T14:42:00+03:00

происшествия

курск

курская область

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КУРСК, 10 янв - РИА Новости. Руководство Курской области вместе с силовиками проверит обеспечение безопасности всех школ после инцидента с подростком, а также проверят работу ЧОПа "Содействие", с которой школы Курска заключили договоры, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.Ранее Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку. "Совместно с Росгвардией, УМВД, ГУМЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно. Также будет проведена проверка работы частной охранной организации (ООО "ЧОП "Содействие"), с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска", — сообщил Хинштейн. Глава региона заверил, что "сегодняшнее происшествие отнюдь не означает, что все курские школы никак не защищены", и родители должны быть уверены в безопасности своих детей. "Из случившегося обязательно будут сделаны серьезные выводы, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось", — подытожил Хинштейн.

курск

курская область

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Кадры МВД по делу подростка в курской школе Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц. 2025-01-10T13:35 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео