https://ria.ru/20250110/shesterki-1992980412.html

Постсоветские шестерки умирают первыми

Постсоветские шестерки умирают первыми - РИА Новости, 10.01.2025

Постсоветские шестерки умирают первыми

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую под занавес 2024-го все же выставили из президентского дворца, в новом году трудоустроилась в Институт... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:00:00+03:00

2025-01-10T08:00:00+03:00

2025-01-10T08:01:00+03:00

аналитика

сша

латвия

грузия

джордж сорос

саломе зурабишвили

майя санду

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Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую под занавес 2024-го все же выставили из президентского дворца, в новом году трудоустроилась в Институт Маккейна, который выделил ей стипендию Киссинджера. Новость — дивное наглядное пособие к теме "Кто за кем стоит". На постсоветском пространстве. Понятно, что за всеми стоят США, но в "вашингтонском болоте" много кочек. И у каждой фракции американского истеблишмента свои репутационные проекты установления в бывших советских республиках проамериканских режимов.Институт Маккейна, например, — это последнее пристанище американских неоконсерваторов, неоконов. Неоконы были на ведущих позициях в Белом доме при Джордже Буше — младшем. Их вклад в мировую политику: "экспорт демократии", "гуманитарные интервенции" (войны в Афганистане, Ираке) и "цветные революции" в Грузии, на Украине, в Киргизии. Грузия Саакашвили — излюбленное детище неоконов, "история успеха", от которой сами грузины в 2012 году отказались, с тех пор наперекор колоссальному давлению подтверждая свой выбор. Нынче бал в Республиканской партии США правят трамписты — у неоконов дела еще хуже, чем у демократов. Попытка "смены режима" в Грузии по технологиям Джина Шарпа, засвечивание своей последней агентуры в виде стипендии Зурабишвили от Института Маккейна — это своего рода их прощальный поклон.В Молдавии у власти ставленники другой американской фракции — Джорджа Сороса. Половина молдавского правительства, парламента и президентуры — выпускники соросовских программ, стипендиаты соросовских контор. Президент страны Майя Санду начала свой взлет к власти с того, что ее — рядовую чиновницу молдавского правительства — на грант по рекомендации Фонда Сороса отправили повышать квалификацию в Гарвард, оттуда трудоустроили во Всемирный банк нарабатывать полезные связи, а затем перебросили из Нью-Йорка назад в Кишинев — заниматься публичной политикой. Никто из лично знающих Майю Санду людей не может объяснить, почему предпочтение было отдано этой ничем не блистающей унылой чиновнице. Все, что у нее есть, — это прилежность и лояльность. Видимо, этим она кураторов программ Джорджа Сороса и покорила. Такая не будет думать своей головой и иметь личное мнение. Что ей скажут — то и сделает.Это общая черта американских ставленников в бывших советских республиках. Невыразительность, взаимозаменяемость и внутренняя пустота. Среди них нет харизматиков, способных опереться на народную поддержку, нет выдающихся профессионалов, имеющих собственный, не обеспеченный извне вес во внутриэлитных кругах. Какой собственный вес? "Министры обороны" (они являются ими официально, но применительно к ним я не могу писать их должности без кавычек) Латвии и Литвы Андрис Спрудс и Лауринас Кащюнас — это... политологи. Первого в его прошлой профессиональной жизни знал лично, второго — через общих знакомых. Спрудс отучился в Центрально-Европейском университете — частном вузе, который основал в Будапеште Джордж Сорос для взращивания новых поколений элит стран бывшего соцблока. Кащюнаса выпестовал литовский Центр свободы Рональда Рейгана — республиканцы в годы его молодости открывали такие по всему миру. Оба состоялись как публичные эксперты: произносили для местных и западных СМИ по трафарету типовые фразы о "трансатлантической солидарности", "ценностях свободного мира" и "сдерживании России". Оба использовали родную Прибалтику не более как базу, с которой они вылетали на бесчисленные курсы, стажировки, обменные программы в Штаты, Скандинавию, Западную Европу. Оба ничего не понимают в деле, которым руководят. Но им и не надо.Эти люди выращены под то, чтобы работать не на интересы стран, которые они возглавляют, а на интересы своих грантодателей и кураторов. Они были отобраны и инкорпорированы в транснациональную западную элиту и теперь ассоциируют себя с ней, а не со своими корнями, служат ей, а не родной земле.Поэтому, когда президент Латвии Эдгар Ринкевич (тоже бывший политолог, обучался в Университете национальной обороны США — его карьеру вели NDI и иные неправительственные организации, близкие к Клинтонам и другим фракциям Демпартии) публично ищет предлоги заблокировать российским судам выход из Финского залива и отрезать Калининградскую область от России по морю, он прекрасно понимает последствия своей деятельности для Латвии, только судьба республики его не волнует. Те из них, кто поумнее, думают, что, когда придет час икс, они уже сделают карьеру и будут в это время в Вашингтоне или Брюсселе. Те, кто поглупее, вообще ни о чем не думают. Просто делают свою работу шестерок, от которых в карточной игре избавляются в первую очередь.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992922155.html

https://ria.ru/20241229/gruziya-1991998766.html

https://ria.ru/20250104/nagrada-1992522593.html

https://ria.ru/20241227/pushkov-1991584727.html

сша

латвия

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Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

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аналитика, сша, латвия, грузия, джордж сорос, саломе зурабишвили, майя санду