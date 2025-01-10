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Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, сообщил зампред - РИА Новости, 10.01.2025
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06:17 10.01.2025 (обновлено: 11:50 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sber-1993040692.html
Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, сообщил зампред
Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, сообщил зампред - РИА Новости, 10.01.2025
Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, сообщил зампред
Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T06:17:00+03:00
2025-01-10T11:50:00+03:00
экономика
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. Топ-менеджер отметил, что вновь стали появляться финансовые пирамиды и если раньше мошенники стремились привлечь средства неосведомленных граждан, обещая им необоснованно высокие доходы, то сейчас они предлагают жертве оформить на себя кредит. "Прямо сейчас мы прорабатываем десять подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2300 пострадавших от подобного мошенничества", — заявил Кузнецов. Он указал, что суть обмана заключается в том, что жертва берет кредит на свое имя за вознаграждение. "Основная часть полученных средств передается мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячно направлять деньги на погашение кредита. Так происходит несколько месяцев, чтобы у жертвы не возникло подозрений и она не забила тревогу слишком рано. Многократно повторив обман, мошенники исчезают с деньгами", — пояснил Кузнецов. При этом топ-менеджер отметил, что Сбербанку уже удалось спасти от таких аферистов-пирамидчиков 1,6 миллиарда рублей клиентов банка.
https://ria.ru/20241121/piramida-1984922119.html
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экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии
Экономика, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, сообщил зампред

Кузнецов: Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тысячи человек, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Топ-менеджер отметил, что вновь стали появляться финансовые пирамиды и если раньше мошенники стремились привлечь средства неосведомленных граждан, обещая им необоснованно высокие доходы, то сейчас они предлагают жертве оформить на себя кредит.
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"Прямо сейчас мы прорабатываем десять подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2300 пострадавших от подобного мошенничества", — заявил Кузнецов.
Он указал, что суть обмана заключается в том, что жертва берет кредит на свое имя за вознаграждение.
"Основная часть полученных средств передается мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячно направлять деньги на погашение кредита. Так происходит несколько месяцев, чтобы у жертвы не возникло подозрений и она не забила тревогу слишком рано. Многократно повторив обман, мошенники исчезают с деньгами", — пояснил Кузнецов.
При этом топ-менеджер отметил, что Сбербанку уже удалось спасти от таких аферистов-пирамидчиков 1,6 миллиарда рублей клиентов банка.
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