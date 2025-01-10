https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html

США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич

США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич - РИА Новости, 10.01.2025

США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич

США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода РФ из NIS, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:44:00+03:00

2025-01-10T20:44:00+03:00

2025-01-10T20:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 10 янв - РИА Новости. США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода РФ из NIS, заявил президент Сербии Александр Вучич. США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"), заявил в пятницу американский минфин. Вучич провел совещание с членами правительства и руководством энергетического сектора. "Они требуют полного ухода российского участия из NIS, согласно термину remove, а не reduce не позволяют, чтобы российская доля была менее 49%,.. полного выхода российской стороны из NIS", - заявил Вучич на брифинге после совещания в пятницу. Он уточнил, что план выхода российской стороны должен быть одобрен США, а на все операции отведено 45 дней до 25 февраля включительно. При этом, по словам Вучича, есть возможность продлить до середины марта финансовые операции по выкупу доли.

https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html

https://ria.ru/20241215/belgrad-1989346096.html

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