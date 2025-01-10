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США ввели санкции против китайских компаний, связанных с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 10.01.2025
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19:27 10.01.2025 (обновлено: 19:28 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993188020.html
США ввели санкции против китайских компаний, связанных с "Арктик СПГ 2"
США ввели санкции против китайских компаний, связанных с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели санкции против китайских компаний, связанных с "Арктик СПГ 2"
США ввели санкции против китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2" "Новатэка", следует из реестра... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:27:00+03:00
2025-01-10T19:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. США ввели санкции против китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2" "Новатэка", следует из реестра американского минфина. "Для оказания давления на российский проект "Арктик СПГ 2", находящийся под санкциями США, государственный департамент включает в перечень несколько компаний, расположенных в КНР, в том числе завод по производству и оператора судов, участвующих в строительстве и транспортировке генерирующих модулей для проекта "Арктик СПГ 2", – говорится в сообщении минфина. Отмечается, что в санкционный список включены восемь "дочек" компании Novatek China Holdings Co Ltd. Уточняется, что эта компания создана в августе 2023 года. Она занимается реализацией программы сбыта СПГ с проекта "Арктик СПГ 2". "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. В конце октября прошлого года госдепартамент США сообщал о введении санкций против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа "АрктикСПГ-2" российской компании "Новатэк". Так, в частности, санкции затрагивают компанию Smart Solutions, поставляющую оборудование для арктического проекта, а также зафрахтовавшую суда Audaz и Pugnax для доставки модулей сжижения газа и других материалов. Дополнительные меры приняты в отношении компании White Fox Ship Management из ОАЭ, которая управляет несколькими попавшими под санкции танкерами СПГ, а также связанных с ней владельцев судов.
https://ria.ru/20250110/rossija-1993184301.html
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экономика, сша, китай, арктик спг - 2, новатэк, россия, энергетика, спг, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, США, Китай, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Россия, Энергетика, СПГ, В мире, Санкции в отношении России
США ввели санкции против китайских компаний, связанных с "Арктик СПГ 2"

США ввели санкции против восьми "дочек" компании Novatek China Holdings

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСтроительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области
Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. США ввели санкции против китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2" "Новатэка", следует из реестра американского минфина.
"Для оказания давления на российский проект "Арктик СПГ 2", находящийся под санкциями США, государственный департамент включает в перечень несколько компаний, расположенных в КНР, в том числе завод по производству и оператора судов, участвующих в строительстве и транспортировке генерирующих модулей для проекта "Арктик СПГ 2", – говорится в сообщении минфина.
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Отмечается, что в санкционный список включены восемь "дочек" компании Novatek China Holdings Co Ltd. Уточняется, что эта компания создана в августе 2023 года. Она занимается реализацией программы сбыта СПГ с проекта "Арктик СПГ 2".
"Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок пока не сообщалось.
"Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
В конце октября прошлого года госдепартамент США сообщал о введении санкций против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа "АрктикСПГ-2" российской компании "Новатэк". Так, в частности, санкции затрагивают компанию Smart Solutions, поставляющую оборудование для арктического проекта, а также зафрахтовавшую суда Audaz и Pugnax для доставки модулей сжижения газа и других материалов. Дополнительные меры приняты в отношении компании White Fox Ship Management из ОАЭ, которая управляет несколькими попавшими под санкции танкерами СПГ, а также связанных с ней владельцев судов.
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