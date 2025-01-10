https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993184797.html

Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях

Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях - РИА Новости, 10.01.2025

Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях

Администрация президента США Джо Байдена проинформировала команду избранного президента Дональда Трампа о решении ввести масштабные санкции против российского... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:11:00+03:00

2025-01-10T19:11:00+03:00

2025-01-10T19:36:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

джон кирби

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проинформировала команду избранного президента Дональда Трампа о решении ввести масштабные санкции против российского энергосектора, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы на каждом этапе и по каждому важному вопросу держали команду Трампа в курсе наших решений, объясняли, что мы делаем и почему. Пусть они сами прокомментируют свою реакцию на это", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, были ли санкции согласованы с командой Трампа. Отвечая на вопрос о том, потребуется ли Трампу одобрение конгресса для отмены санкций, представитель Белого дома добавил: "Я полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять".

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993181947.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, джон кирби, санкции в отношении россии