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Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях - РИА Новости, 10.01.2025
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19:11 10.01.2025 (обновлено: 19:36 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993184797.html
Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях
Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях - РИА Новости, 10.01.2025
Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях
Администрация президента США Джо Байдена проинформировала команду избранного президента Дональда Трампа о решении ввести масштабные санкции против российского... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:11:00+03:00
2025-01-10T19:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
джон кирби
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проинформировала команду избранного президента Дональда Трампа о решении ввести масштабные санкции против российского энергосектора, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы на каждом этапе и по каждому важному вопросу держали команду Трампа в курсе наших решений, объясняли, что мы делаем и почему. Пусть они сами прокомментируют свою реакцию на это", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, были ли санкции согласованы с командой Трампа. Отвечая на вопрос о том, потребуется ли Трампу одобрение конгресса для отмены санкций, представитель Белого дома добавил: "Я полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять".
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, джон кирби, санкции в отношении россии
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джон Кирби, Санкции в отношении России
Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях

Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о санкциях против РФ

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проинформировала команду избранного президента Дональда Трампа о решении ввести масштабные санкции против российского энергосектора, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы на каждом этапе и по каждому важному вопросу держали команду Трампа в курсе наших решений, объясняли, что мы делаем и почему. Пусть они сами прокомментируют свою реакцию на это", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, были ли санкции согласованы с командой Трампа.
Отвечая на вопрос о том, потребуется ли Трампу одобрение конгресса для отмены санкций, представитель Белого дома добавил: "Я полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять".
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Трампу потребуется одобрение Конгресса, чтобы снять санкции против России
Вчера, 18:55
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденДжон КирбиСанкции в отношении России
 
 
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