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Трампу потребуется одобрение Конгресса, чтобы снять санкции против России

Трампу потребуется одобрение Конгресса, чтобы снять санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025

Трампу потребуется одобрение Конгресса, чтобы снять санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против российского энергосектора только при одобрении Конгресса, заявил представитель Совета РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:55:00+03:00

2025-01-10T18:55:00+03:00

2025-01-10T21:24:00+03:00

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дональд трамп

санкции в отношении россии

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против российского энергосектора только при одобрении Конгресса, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Я полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять", — отметил он.Ранее в пятницу Минфин США сообщил о введении масштабных санкций против российского энергетического сектора. В числе прочего под ограничения попали "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", российско-сербская нефтяная компания NIS, проекты "Роснефти", а также "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование". Среди физических лиц в списке оказались глава "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, руководитель "Газпромнефти" Александр Дюков и главы "Башнефти" и "Зарубежнефти" Владимир Чернов и Сергей Кудряшов.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к ограничительным мерам государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

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россия, сша, дональд трамп, санкции в отношении россии, в мире, экономика, джо байден, джон кирби