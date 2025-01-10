Трампу потребуется одобрение Конгресса, чтобы снять санкции против России
Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против российского энергосектора только при одобрении Конгресса, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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"Я полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять", — отметил он.
Ранее в пятницу Минфин США сообщил о введении масштабных санкций против российского энергетического сектора. В числе прочего под ограничения попали "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", российско-сербская нефтяная компания NIS, проекты "Роснефти", а также "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование". Среди физических лиц в списке оказались глава "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, руководитель "Газпромнефти" Александр Дюков и главы "Башнефти" и "Зарубежнефти" Владимир Чернов и Сергей Кудряшов.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к ограничительным мерам государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.