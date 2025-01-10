https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993180811.html

Под новые санкции США против России попали более 200 компаний и физлиц

Под новые санкции США против России попали более 200 компаний и физлиц - РИА Новости, 10.01.2025

Под новые санкции США против России попали более 200 компаний и физлиц

США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов, говорится в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:47:00+03:00

2025-01-10T18:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов, говорится в обнародованном в пятницу заявлении госсекретаря Энтони Блинкена."Сегодня США вводят санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также более 180 судов", - заявил глава американской дипломатии.Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.

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сша, россия, москва, энтони блинкен, в мире