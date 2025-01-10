Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"
МИД Британии заявил о новых санкциях против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание компании "Газпром" и автозаправочная станция "Газпромнефть"
Здание компании "Газпром" и автозаправочная станция "Газпромнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.
"Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.
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По заявлению британских властей, основанием для включения компаний в санкционный список стало их "участие в получении выгоды от правительства России или в его поддержке путем ведения бизнеса в секторе, имеющем для правительства России стратегическое значение, а именно в российском энергетическом секторе". Еще одной причиной указана поддержка правительства РФ посредством ведения деятельности, имеющей для него "экономическое значение".
Санкции предполагают заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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