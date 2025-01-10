https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993180241.html

Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"

Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз" - РИА Новости, 10.01.2025

Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"

Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:40:00+03:00

2025-01-10T18:40:00+03:00

2025-01-10T19:36:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны."Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.По заявлению британских властей, основанием для включения компаний в санкционный список стало их "участие в получении выгоды от правительства России или в его поддержке путем ведения бизнеса в секторе, имеющем для правительства России стратегическое значение, а именно в российском энергетическом секторе". Еще одной причиной указана поддержка правительства РФ посредством ведения деятельности, имеющей для него "экономическое значение".Санкции предполагают заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241126/britanija-1985881802.html

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экономика, великобритания, газпром нефть, сургутнефтегаз, в мире, россия, санкции в отношении россии, энергетика, нефть, природный газ