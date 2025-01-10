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Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз" - РИА Новости, 10.01.2025
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18:40 10.01.2025 (обновлено: 19:36 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993180241.html
Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"
Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз" - РИА Новости, 10.01.2025
Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"
Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:40:00+03:00
2025-01-10T19:36:00+03:00
экономика
великобритания
газпром нефть
сургутнефтегаз
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россия
санкции в отношении россии
энергетика
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны."Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.По заявлению британских властей, основанием для включения компаний в санкционный список стало их "участие в получении выгоды от правительства России или в его поддержке путем ведения бизнеса в секторе, имеющем для правительства России стратегическое значение, а именно в российском энергетическом секторе". Еще одной причиной указана поддержка правительства РФ посредством ведения деятельности, имеющей для него "экономическое значение".Санкции предполагают заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241126/britanija-1985881802.html
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экономика, великобритания, газпром нефть, сургутнефтегаз, в мире, россия, санкции в отношении россии, энергетика, нефть, природный газ
Экономика, Великобритания, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Энергетика, Нефть, Природный газ
Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"

МИД Британии заявил о новых санкциях против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание компании "Газпром" и автозаправочная станция "Газпромнефть"
Здание компании Газпром и автозаправочная станция Газпромнефть - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание компании "Газпром" и автозаправочная станция "Газпромнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.
"Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.
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По заявлению британских властей, основанием для включения компаний в санкционный список стало их "участие в получении выгоды от правительства России или в его поддержке путем ведения бизнеса в секторе, имеющем для правительства России стратегическое значение, а именно в российском энергетическом секторе". Еще одной причиной указана поддержка правительства РФ посредством ведения деятельности, имеющей для него "экономическое значение".
Санкции предполагают заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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