https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html

США изменили политику санкций

США изменили политику санкций - РИА Новости, 10.01.2025

США изменили политику санкций

США изменили политику санкций и теперь за факт прошлой или действующей работы с российским энергетическим сектором может попасть любое лицо, заявил в пятницу... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:20:00+03:00

2025-01-10T18:20:00+03:00

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сша

россия

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США изменили политику санкций и теперь за факт прошлой или действующей работы с российским энергетическим сектором может попасть любое лицо, заявил в пятницу американский минфин."Министр финансов (Джанет Йеллен - ред.) , проконсультировавшись с госсекретарем (Энтони Блинкеном - ред.), издала определение в соответствии с указом президента 14024, которое разрешает введение санкций в отношении любого лица, которое, если было установлено, работает или работало в энергетическом секторе экономики Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.Изменение политики, в частности, направлено на то, чтобы снизить доходы РФ от экспорта нефти, отмечает американский минфин.

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2025

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сша, россия, джанет йеллен, энтони блинкен, в мире