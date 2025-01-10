https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html
США изменили политику санкций
США изменили политику санкций - РИА Новости, 10.01.2025
США изменили политику санкций
США изменили политику санкций и теперь за факт прошлой или действующей работы с российским энергетическим сектором может попасть любое лицо, заявил в пятницу... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:20:00+03:00
2025-01-10T18:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США изменили политику санкций и теперь за факт прошлой или действующей работы с российским энергетическим сектором может попасть любое лицо, заявил в пятницу американский минфин."Министр финансов (Джанет Йеллен - ред.) , проконсультировавшись с госсекретарем (Энтони Блинкеном - ред.), издала определение в соответствии с указом президента 14024, которое разрешает введение санкций в отношении любого лица, которое, если было установлено, работает или работало в энергетическом секторе экономики Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.Изменение политики, в частности, направлено на то, чтобы снизить доходы РФ от экспорта нефти, отмечает американский минфин.
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сша, россия, джанет йеллен, энтони блинкен, в мире
США, Россия, Джанет Йеллен, Энтони Блинкен, В мире
США изменили политику санкций
Под санкции США сможет попасть любое лицо за работу с российским ТЭК