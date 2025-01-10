Рейтинг@Mail.ru
США изменили политику санкций - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 10.01.2025 (обновлено: 19:08 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html
США изменили политику санкций
США изменили политику санкций - РИА Новости, 10.01.2025
США изменили политику санкций
США изменили политику санкций и теперь за факт прошлой или действующей работы с российским энергетическим сектором может попасть любое лицо, заявил в пятницу... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:20:00+03:00
2025-01-10T19:08:00+03:00
сша
россия
джанет йеллен
энтони блинкен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США изменили политику санкций и теперь за факт прошлой или действующей работы с российским энергетическим сектором может попасть любое лицо, заявил в пятницу американский минфин."Министр финансов (Джанет Йеллен - ред.) , проконсультировавшись с госсекретарем (Энтони Блинкеном - ред.), издала определение в соответствии с указом президента 14024, которое разрешает введение санкций в отношении любого лица, которое, если было установлено, работает или работало в энергетическом секторе экономики Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.Изменение политики, в частности, направлено на то, чтобы снизить доходы РФ от экспорта нефти, отмечает американский минфин.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993172366.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, джанет йеллен, энтони блинкен, в мире
США, Россия, Джанет Йеллен, Энтони Блинкен, В мире
США изменили политику санкций

Под санкции США сможет попасть любое лицо за работу с российским ТЭК

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США изменили политику санкций и теперь за факт прошлой или действующей работы с российским энергетическим сектором может попасть любое лицо, заявил в пятницу американский минфин.
"Министр финансов (Джанет Йеллен - ред.) , проконсультировавшись с госсекретарем (Энтони Блинкеном - ред.), издала определение в соответствии с указом президента 14024, которое разрешает введение санкций в отношении любого лица, которое, если было установлено, работает или работало в энергетическом секторе экономики Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.
Изменение политики, в частности, направлено на то, чтобы снизить доходы РФ от экспорта нефти, отмечает американский минфин.
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Новые санкции США затронут "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз"
Вчера, 18:10
 
СШАРоссияДжанет ЙелленЭнтони БлинкенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала