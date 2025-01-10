Новые санкции США затронут "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз"
Новые санкции США затронут "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз" и дочерние компании
Здание компании "Газпром" в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции в отношении Московского и Омского НПЗ "Газпром нефти" и Киришского НПЗ "Сургутнефтегаза" в Ленобласти, сообщил в пятницу минфин страны.
Минфин США включил Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти" и Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза" в санкционный список, аргументируя это тем, что они ведут деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.
Под санкции попали и другие дочерние предприятия этих компаний. Среди нефтедобывающих дочек "Газпром нефти" - "Газпромнефть-шельф", "Газпромнефть-Хантос", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть-Оренбург", "Газпромнефть-Восток", "Газпромнефть-Ямал", "Газпромнефть-Заполярье".
Также под санкциями оказались оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" "Газпромнефть-Аэро"; оператор битумного бизнеса "Газпромнефть - Битумные материалы"; "Газпромнефть - Смазочные материалы", специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей; "Газпромнефть - Региональные продажи", которая реализует и хранит нефть и нефтепродукты. Кроме того, санкции наложены на "Газпромнефть - Технологические партнерства", которая оказывает научно-технические услуги для разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов и занимается проектами, связанными с химическими методами увеличения нефтеотдачи пластов.
У "Сургутнефтегаза", помимо Киришского НПЗ, под санкции попали дочерние предприятия, владеющие АЗС в регионах России: "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис", "Новгородпродукт", "Псковнефтепродукт", "СО Тверьнефтепродукт". Также под санкциями оказался "Ленгипронефтехим" - институт, который проектирует и поставляет оборудование для строительства и реконструкции установок переработки нефти и газового конденсата.
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