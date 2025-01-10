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В Нальчике приостановили работу санатория, где отравились дети - РИА Новости, 10.01.2025
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17:09 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/sanatoriy-1993158761.html
В Нальчике приостановили работу санатория, где отравились дети
В Нальчике приостановили работу санатория, где отравились дети - РИА Новости, 10.01.2025
В Нальчике приостановили работу санатория, где отравились дети
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии приостановило деятельность санатория "Маяк" в Нальчике, в котором отравились дети из Саратовской области,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:09:00+03:00
2025-01-10T17:09:00+03:00
происшествия
нальчик
саратовская область
пятигорск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 10 янв – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии приостановило деятельность санатория "Маяк" в Нальчике, в котором отравились дети из Саратовской области, сообщило ведомство. Ранее в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии сообщали, что 4 января группа детей в сопровождении родителей разместилась в санатории "Маяк" в Нальчике, а днем во вторник после приема пищи 10 детей почувствовали недомогание, им вызвали скорую помощь, но от госпитализации детей родители отказались. Вечером в тот же день дети с родителями поехали в Пятигорск, откуда на поезде должны были следовать в Саратов, но в дороге дети почувствовали недомогание и были госпитализированы в инфекционное отделение медучреждения в Минеральных Водах. Позже Минздрав Саратовской области сообщил, что всего госпитализировано 14 детей. "В ходе эпидемиологического расследования деятельность ООО "Санаторий "Маяк" приостановлена до проведения дезинфекции помещений, технологического оборудования пищеблока и устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении. Отмечается, что у всех пострадавших и контактных лиц были отобраны биологические образцы для установления причины заболевания. Кроме того, отобраны пробы пищевой продукции в пищеблоке санатория. "У части детей и сопровождающих лиц в биологическом материале выделен норовирус 2-го генотипа", - добавили в региональном Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
нальчик
саратовская область
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происшествия, нальчик, саратовская область, пятигорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Саратовская область, Пятигорск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Нальчике приостановили работу санатория, где отравились дети

В КБР приостановили работу санатория "Маяк" после заражения 14 детей норовирусом

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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НАЛЬЧИК, 10 янв – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии приостановило деятельность санатория "Маяк" в Нальчике, в котором отравились дети из Саратовской области, сообщило ведомство.
Ранее в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии сообщали, что 4 января группа детей в сопровождении родителей разместилась в санатории "Маяк" в Нальчике, а днем во вторник после приема пищи 10 детей почувствовали недомогание, им вызвали скорую помощь, но от госпитализации детей родители отказались. Вечером в тот же день дети с родителями поехали в Пятигорск, откуда на поезде должны были следовать в Саратов, но в дороге дети почувствовали недомогание и были госпитализированы в инфекционное отделение медучреждения в Минеральных Водах. Позже Минздрав Саратовской области сообщил, что всего госпитализировано 14 детей.
«
"В ходе эпидемиологического расследования деятельность ООО "Санаторий "Маяк" приостановлена до проведения дезинфекции помещений, технологического оборудования пищеблока и устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у всех пострадавших и контактных лиц были отобраны биологические образцы для установления причины заболевания. Кроме того, отобраны пробы пищевой продукции в пищеблоке санатория.
"У части детей и сопровождающих лиц в биологическом материале выделен норовирус 2-го генотипа", - добавили в региональном Роспотребнадзоре.
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ПроисшествияНальчикСаратовская областьПятигорскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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