В Румынии могут заблокировать покупку E.ON Венгрией, сообщили СМИ
FT: сделка по E.ON может быть заблокирована из-за подозрения в влиянии РФ
© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Покупка венгерской энергокомпанией MVM румынской дочерней компании немецкого энергоконцерна E.ON может быть заблокирована из-за подозрения в якобы российском влиянии на сделку, сообщает издание Financial Times со ссылкой на министра энергетики Румынии Себастьяна Бурдужу.
В середине декабря 2024 года в MVM заявили, что компания подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций E.ON Energie, которая является одним из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Румынии. Сделку планировалось закрыть в первой половине 2025 года. Сумма сделки не разглашалась.
МИД призвал Румынию взять назад слова о вмешательстве России в выборы
21 декабря 2024, 18:47
По информации издания, MVM предложила заплатить за контрольный пакет акций 200 миллионов евро, в то время как Бурдужа оценил его не более чем в 50 миллионов евро. Как отмечает газета, в Румынии опасаются, что завышение предлагаемой суммы может быть связано якобы с российским влиянием. Румынский министр энергетики отметил, что эта сделка подвергнется проверке, возможно, с привлечением аппарата национальной безопасности страны.
"Мы видели прецедент в Испании, когда транзакция с участием венгерского юридического лица была отвергнута комитетом, аналогичном румынскому. Нам придётся рассмотреть всё это, затем принять решение... Мы не позволим российскому газу попасть в страну", - приводит издание слова министра.
В Кремле прокомментировали обвинения Румынии в адрес России
29 ноября 2024, 13:01
В сентябре 2024 года издание сообщило, что Испания заблокировала приобретение консорциумом из Венгрии Ganz Mavag испанской вагоностроительной компании Talgo, так как, по мнению испанского руководства, "дружественное России" правительство венгерского премьера Виктора Орбана не должно приобретать технологии, которые могут быть полезны Украине.
Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это
20 сентября 2024, 22:26