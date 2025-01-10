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В Румынии могут заблокировать покупку E.ON Венгрией, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
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17:38 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rumyniya-1993163791.html
В Румынии могут заблокировать покупку E.ON Венгрией, сообщили СМИ
В Румынии могут заблокировать покупку E.ON Венгрией, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
В Румынии могут заблокировать покупку E.ON Венгрией, сообщили СМИ
Покупка венгерской энергокомпанией MVM румынской дочерней компании немецкого энергоконцерна E.ON может быть заблокирована из-за подозрения в якобы российском... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:38:00+03:00
2025-01-10T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Покупка венгерской энергокомпанией MVM румынской дочерней компании немецкого энергоконцерна E.ON может быть заблокирована из-за подозрения в якобы российском влиянии на сделку, сообщает издание Financial Times со ссылкой на министра энергетики Румынии Себастьяна Бурдужу. В середине декабря 2024 года в MVM заявили, что компания подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций E.ON Energie, которая является одним из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Румынии. Сделку планировалось закрыть в первой половине 2025 года. Сумма сделки не разглашалась. По информации издания, MVM предложила заплатить за контрольный пакет акций 200 миллионов евро, в то время как Бурдужа оценил его не более чем в 50 миллионов евро. Как отмечает газета, в Румынии опасаются, что завышение предлагаемой суммы может быть связано якобы с российским влиянием. Румынский министр энергетики отметил, что эта сделка подвергнется проверке, возможно, с привлечением аппарата национальной безопасности страны. "Мы видели прецедент в Испании, когда транзакция с участием венгерского юридического лица была отвергнута комитетом, аналогичном румынскому. Нам придётся рассмотреть всё это, затем принять решение... Мы не позволим российскому газу попасть в страну", - приводит издание слова министра. В сентябре 2024 года издание сообщило, что Испания заблокировала приобретение консорциумом из Венгрии Ganz Mavag испанской вагоностроительной компании Talgo, так как, по мнению испанского руководства, "дружественное России" правительство венгерского премьера Виктора Орбана не должно приобретать технологии, которые могут быть полезны Украине. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.
https://ria.ru/20241221/zakharova-1990630769.html
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румыния, испания, россия, виктор орбан, e.on , в мире
Румыния, Испания, Россия, Виктор Орбан, E.ON , В мире
В Румынии могут заблокировать покупку E.ON Венгрией, сообщили СМИ

FT: сделка по E.ON может быть заблокирована из-за подозрения в влиянии РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Покупка венгерской энергокомпанией MVM румынской дочерней компании немецкого энергоконцерна E.ON может быть заблокирована из-за подозрения в якобы российском влиянии на сделку, сообщает издание Financial Times со ссылкой на министра энергетики Румынии Себастьяна Бурдужу.
В середине декабря 2024 года в MVM заявили, что компания подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций E.ON Energie, которая является одним из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Румынии. Сделку планировалось закрыть в первой половине 2025 года. Сумма сделки не разглашалась.
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По информации издания, MVM предложила заплатить за контрольный пакет акций 200 миллионов евро, в то время как Бурдужа оценил его не более чем в 50 миллионов евро. Как отмечает газета, в Румынии опасаются, что завышение предлагаемой суммы может быть связано якобы с российским влиянием. Румынский министр энергетики отметил, что эта сделка подвергнется проверке, возможно, с привлечением аппарата национальной безопасности страны.
"Мы видели прецедент в Испании, когда транзакция с участием венгерского юридического лица была отвергнута комитетом, аналогичном румынскому. Нам придётся рассмотреть всё это, затем принять решение... Мы не позволим российскому газу попасть в страну", - приводит издание слова министра.
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В сентябре 2024 года издание сообщило, что Испания заблокировала приобретение консорциумом из Венгрии Ganz Mavag испанской вагоностроительной компании Talgo, так как, по мнению испанского руководства, "дружественное России" правительство венгерского премьера Виктора Орбана не должно приобретать технологии, которые могут быть полезны Украине.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.
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