https://ria.ru/20250110/rumyniya-1993031626.html
В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом
В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом - РИА Новости, 10.01.2025
В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом
Первый подтвержденный случай заражения метапневмовирусом человека (HMPV) зарегистрирован в уезде Бихор в Румынии, сообщила глава уездного управления... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T01:04:00+03:00
2025-01-10T01:04:00+03:00
2025-01-10T01:08:00+03:00
в мире
румыния
китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Первый подтвержденный случай заражения метапневмовирусом человека (HMPV) зарегистрирован в уезде Бихор в Румынии, сообщила глава уездного управления общественного здоровья Кэлин Соня. Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Роспотребнадзор отслеживает эту ситуацию и держится ее на контроле. "Сегодня первый случай диагностики метапневмовируса человека (HMPV) у пациента из Бихора после анализов, проведенных в Институте Кантакузино", - заявил Соня журналистам. По его словам, пациенткой является 67-летняя женщина из города Орадя, которая не выезжала за пределы страны. Эпидемиологическое расследование должно установить, как она заболела. Первые симптомы появились 26 декабря, женщина находится в больнице, изолирована и чувствует себя хорошо. При этом министр здравоохранения Румынии Александру Рафилэ заявил журналистам, что HMPV - это обычное вирусное заболевание, ежегодно в стране регистрируются десятки тысяч пациентов с подобным заболеванием. Метапневмовирус может вызывать инфекции дыхательных путей, особенно опасные для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.
https://ria.ru/20250105/kazahstan-1992567541.html
https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992572411.html
румыния
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_d09915f5d821b3aa3d404a2807d1c7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В мире, Румыния, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом
В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом человека
КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Первый подтвержденный случай заражения метапневмовирусом человека (HMPV) зарегистрирован в уезде Бихор в Румынии, сообщила глава уездного управления общественного здоровья Кэлин Соня.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае
зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Роспотребнадзор
отслеживает эту ситуацию и держится ее на контроле.
"Сегодня первый случай диагностики метапневмовируса человека (HMPV) у пациента из Бихора после анализов, проведенных в Институте Кантакузино", - заявил Соня журналистам.
По его словам, пациенткой является 67-летняя женщина из города Орадя, которая не выезжала за пределы страны. Эпидемиологическое расследование должно установить, как она заболела. Первые симптомы появились 26 декабря, женщина находится в больнице, изолирована и чувствует себя хорошо.
При этом министр здравоохранения Румынии
Александру Рафилэ заявил журналистам, что HMPV - это обычное вирусное заболевание, ежегодно в стране регистрируются десятки тысяч пациентов с подобным заболеванием.
Метапневмовирус может вызывать инфекции дыхательных путей, особенно опасные для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.