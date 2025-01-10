https://ria.ru/20250110/rumyniya-1993031626.html

В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом

В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом - РИА Новости, 10.01.2025

В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом

Первый подтвержденный случай заражения метапневмовирусом человека (HMPV) зарегистрирован в уезде Бихор в Румынии, сообщила глава уездного управления... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T01:04:00+03:00

2025-01-10T01:04:00+03:00

2025-01-10T01:08:00+03:00

в мире

румыния

китай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Первый подтвержденный случай заражения метапневмовирусом человека (HMPV) зарегистрирован в уезде Бихор в Румынии, сообщила глава уездного управления общественного здоровья Кэлин Соня. Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Роспотребнадзор отслеживает эту ситуацию и держится ее на контроле. "Сегодня первый случай диагностики метапневмовируса человека (HMPV) у пациента из Бихора после анализов, проведенных в Институте Кантакузино", - заявил Соня журналистам. По его словам, пациенткой является 67-летняя женщина из города Орадя, которая не выезжала за пределы страны. Эпидемиологическое расследование должно установить, как она заболела. Первые симптомы появились 26 декабря, женщина находится в больнице, изолирована и чувствует себя хорошо. При этом министр здравоохранения Румынии Александру Рафилэ заявил журналистам, что HMPV - это обычное вирусное заболевание, ежегодно в стране регистрируются десятки тысяч пациентов с подобным заболеванием. Метапневмовирус может вызывать инфекции дыхательных путей, особенно опасные для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.

https://ria.ru/20250105/kazahstan-1992567541.html

https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992572411.html

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в мире, румыния, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)