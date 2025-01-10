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Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали - РИА Новости, 10.01.2025
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16:24 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rt-1993150034.html
Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали
Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали - РИА Новости, 10.01.2025
Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу российских медиа по отстаиванию позиций России и борьбе с фейками, отдельно отметив, что несмотря на... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:24:00+03:00
2025-01-10T16:24:00+03:00
россия
михаил мишустин
медиа - общество
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу российских медиа по отстаиванию позиций России и борьбе с фейками, отдельно отметив, что несмотря на блокировку в ряде стран, телеканал RT сохраняет свою популярность у телезрителей. Мишустин в пятницу вручил премии правительства РФ в области СМИ. Лауреатами стали, в том числе, военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня". "Сегодня линия противодействия проходит в медийном пространстве, именно журналисты обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность. Опровергают фейки, продолжают отстаивать позиции России", - сказал Мишустин. Российский премьер в ходе церемонии отметил роль АНО "ТВ-Новости" (RT), подчеркнув, что бренд RT хорошо знаком телезрителям даже там, где вещание канала "было заблокировано за поддержку идей многополярного мира, критику русофобии, да и просто за другую точку зрения на происходящее".
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россия, михаил мишустин, медиа - общество, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Медиа - Общество, В мире
Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали

Мишустин: RT хорошо известен зрителям даже тех стран, где канал был заблокирован

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип телеканала RT. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу российских медиа по отстаиванию позиций России и борьбе с фейками, отдельно отметив, что несмотря на блокировку в ряде стран, телеканал RT сохраняет свою популярность у телезрителей.
Мишустин в пятницу вручил премии правительства РФ в области СМИ. Лауреатами стали, в том числе, военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня".
"Сегодня линия противодействия проходит в медийном пространстве, именно журналисты обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность. Опровергают фейки, продолжают отстаивать позиции России", - сказал Мишустин.
Российский премьер в ходе церемонии отметил роль АНО "ТВ-Новости" (RT), подчеркнув, что бренд RT хорошо знаком телезрителям даже там, где вещание канала "было заблокировано за поддержку идей многополярного мира, критику русофобии, да и просто за другую точку зрения на происходящее".
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