https://ria.ru/20250110/rt-1993150034.html
Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали
Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали - РИА Новости, 10.01.2025
Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу российских медиа по отстаиванию позиций России и борьбе с фейками, отдельно отметив, что несмотря на... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:24:00+03:00
2025-01-10T16:24:00+03:00
2025-01-10T16:24:00+03:00
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу российских медиа по отстаиванию позиций России и борьбе с фейками, отдельно отметив, что несмотря на блокировку в ряде стран, телеканал RT сохраняет свою популярность у телезрителей. Мишустин в пятницу вручил премии правительства РФ в области СМИ. Лауреатами стали, в том числе, военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня". "Сегодня линия противодействия проходит в медийном пространстве, именно журналисты обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность. Опровергают фейки, продолжают отстаивать позиции России", - сказал Мишустин. Российский премьер в ходе церемонии отметил роль АНО "ТВ-Новости" (RT), подчеркнув, что бренд RT хорошо знаком телезрителям даже там, где вещание канала "было заблокировано за поддержку идей многополярного мира, критику русофобии, да и просто за другую точку зрения на происходящее".
https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, медиа - общество, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Медиа - Общество, В мире
Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали
Мишустин: RT хорошо известен зрителям даже тех стран, где канал был заблокирован
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу российских медиа по отстаиванию позиций России и борьбе с фейками, отдельно отметив, что несмотря на блокировку в ряде стран, телеканал RT сохраняет свою популярность у телезрителей.
Мишустин
в пятницу вручил премии правительства РФ
в области СМИ. Лауреатами стали, в том числе, военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня".
"Сегодня линия противодействия проходит в медийном пространстве, именно журналисты обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность. Опровергают фейки, продолжают отстаивать позиции России", - сказал Мишустин.
Российский премьер в ходе церемонии отметил роль АНО "ТВ-Новости" (RT), подчеркнув, что бренд RT хорошо знаком телезрителям даже там, где вещание канала "было заблокировано за поддержку идей многополярного мира, критику русофобии, да и просто за другую точку зрения на происходящее".