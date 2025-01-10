https://ria.ru/20250110/rt-1993150034.html

Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали

Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали - РИА Новости, 10.01.2025

Мишустин отметил популярность RT в странах, где его заблокировали

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу российских медиа по отстаиванию позиций России и борьбе с фейками, отдельно отметив, что несмотря на... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:24:00+03:00

2025-01-10T16:24:00+03:00

2025-01-10T16:24:00+03:00

россия

михаил мишустин

медиа - общество

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу российских медиа по отстаиванию позиций России и борьбе с фейками, отдельно отметив, что несмотря на блокировку в ряде стран, телеканал RT сохраняет свою популярность у телезрителей. Мишустин в пятницу вручил премии правительства РФ в области СМИ. Лауреатами стали, в том числе, военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня". "Сегодня линия противодействия проходит в медийном пространстве, именно журналисты обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность. Опровергают фейки, продолжают отстаивать позиции России", - сказал Мишустин. Российский премьер в ходе церемонии отметил роль АНО "ТВ-Новости" (RT), подчеркнув, что бренд RT хорошо знаком телезрителям даже там, где вещание канала "было заблокировано за поддержку идей многополярного мира, критику русофобии, да и просто за другую точку зрения на происходящее".

https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, медиа - общество, в мире