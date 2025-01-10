https://ria.ru/20250110/rossiya-1993035492.html

Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав, заявили в РАН

Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав, заявили в РАН - РИА Новости, 10.01.2025

Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав, заявили в РАН

Россия по итогам 2024 года сохранила за собой статус третьей среди самых мощных морских держав, уступив лишь Китаю и США, говорится в докладе ИМЭМО РАН, с... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T03:17:00+03:00

2025-01-10T03:17:00+03:00

2025-01-10T03:17:00+03:00

экономика

китай

сша

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года сохранила за собой статус третьей среди самых мощных морских держав, уступив лишь Китаю и США, говорится в докладе ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. Индекс морской мощи математически является суммой трех индексов уровнем ниже: индекса морских ресурсов, морских сил и средств, а также индекса морской деятельности. "Если рассматривать концентрацию морской мощи в глобальном масштабе, то в уточненном Индексе морской мощи (ИММ) на долю 10 крупнейших стран приходится чуть меньше 60%. Среди них лидирует Китай, доля которого сейчас составляет 16,5% совокупного морского потенциала всех стран в ИММ, доля следующих за ним США – 15%. Тройку крупнейших держав, как и прежде, замыкает Россия (6,9%). Китай продолжил укреплять свою лидирующую позицию, которую он занял два года назад, в то время как США, бывшие до того на протяжении многих десятилетий крупнейшей морской державой, понемногу отстают", - отмечают авторы доклада. В текущем индексе, в отличие от прошлогоднего, показатель Китая вернулся к росту, как это было в предыдущие годы. Тогда как показатель США после некоторого роста в предыдущем периоде в нынешнем снова сокращался. Российский индекс после стагнации в предыдущем периоде в текущем слегка вырос. Аналитики отмечают уже много лет продолжающийся рост индекса морской деятельности Китая, который, согласно обновленным данным, по итогам прошлого года увеличился на 4,7%, тогда как у США он сократился на 1,5%, а у России вырос на 3,2%. При этом в индексе морских сил и средств и у Китая, и у США наблюдалось снижение показателей на 0,4% и 3,1%, тогда как у России здесь также был рост на 2,1%. "Поскольку основу китайской морской мощи составляет морская деятельность, в индексе которой КНР превосходит США в 5,5 раз, то продолжение его роста позволило КНР сохранить за собой лидерство и в совокупном индексе морской мощи, а в ближайшей перспективе, вероятно, еще более упрочит лидерство Китая в морской сфере", - прогнозируют исследователи. При этом в индексе морской деятельности в последние годы Китай является абсолютным лидером. Россия в нем уверенно держится в десятке.

https://ria.ru/20250109/analitiki-1992979521.html

https://ria.ru/20250107/germaniya-1992708953.html

https://ria.ru/20250107/turtsiya-1992711065.html

китай

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экономика, китай, сша, россия