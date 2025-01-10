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В Белом доме рассказали о судьбе санкций против России - РИА Новости, 10.01.2025
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19:07 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rossija-1993184301.html
В Белом доме рассказали о судьбе санкций против России
В Белом доме рассказали о судьбе санкций против России - РИА Новости, 10.01.2025
В Белом доме рассказали о судьбе санкций против России
Судьба санкций США против России, включая меры, затрагивающие ее энергосектор, будет полностью зависеть от новой администрации Дональда Трампа, заявили... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:07:00+03:00
2025-01-10T19:07:00+03:00
россия
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Судьба санкций США против России, включая меры, затрагивающие ее энергосектор, будет полностью зависеть от новой администрации Дональда Трампа, заявили журналистам высокопоставленные представители американской администрации. "Мы не в состоянии говорить за следующую команду Белого дома", – отметили представители администрации в ходе специального брифинга. По их словам, администрации Трампа предстоит решать, сохранять, отменять или изменять санкции, в том числе те, которые объявлены сегодня. "Но мы убеждены, что эти меры вместе с недавними шагами по поддержке Украины предоставляют следующей администрации значительные рычаги для достижения справедливого и долгосрочного мира", - добавили там. Они подчеркнули, что ряд мер, которые объявлены в пятницу, согласуются с шагами, о которых заявили некоторые республиканцы, включая будущего советника по национальной безопасности. "Действия, которые мы предпринимаем, согласуются с теми шагами, которые были предложены некоторыми членами конгресса из числа республиканцев. Введение этих санкций укрепляет ответственность России и помогает Украине в ее стремлении к справедливому миру", – добавили чиновники. В администрации также отметили, что новый санкционный пакет направлен не только на снижение доходов России, но и на деградацию ее производственных мощностей. Особое внимание уделяется стимуляции импортеров на поиск альтернативные источники поставок. "Эти меры усложнят России доступ к финансам и технологиям, необходимым для ее энергетической и военной промышленности, что создает дополнительные препятствия для продолжения ее военной агрессии на Украине", – заявили представители администрации. При этом чиновники добавили, что санкции были тщательно спланированы с учетом благоприятной ситуации на глобальном энергетическом рынке, включая избыточное предложение и возможность других поставщиков удовлетворить спрос на энергоносители. "Такая ситуация дает нам возможность ужесточить меры, минимизируя риски для мирового энергетического рынка", – подчеркнули в администрации США.
https://ria.ru/20250110/peregovory-1993183451.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, В мире
В Белом доме рассказали о судьбе санкций против России

Белый дом: судьба санкций против России зависит от новой администрации Трампа

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Судьба санкций США против России, включая меры, затрагивающие ее энергосектор, будет полностью зависеть от новой администрации Дональда Трампа, заявили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.
"Мы не в состоянии говорить за следующую команду Белого дома", – отметили представители администрации в ходе специального брифинга.
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По их словам, администрации Трампа предстоит решать, сохранять, отменять или изменять санкции, в том числе те, которые объявлены сегодня.
"Но мы убеждены, что эти меры вместе с недавними шагами по поддержке Украины предоставляют следующей администрации значительные рычаги для достижения справедливого и долгосрочного мира", - добавили там.
Они подчеркнули, что ряд мер, которые объявлены в пятницу, согласуются с шагами, о которых заявили некоторые республиканцы, включая будущего советника по национальной безопасности. "Действия, которые мы предпринимаем, согласуются с теми шагами, которые были предложены некоторыми членами конгресса из числа республиканцев. Введение этих санкций укрепляет ответственность России и помогает Украине в ее стремлении к справедливому миру", – добавили чиновники.
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В администрации также отметили, что новый санкционный пакет направлен не только на снижение доходов России, но и на деградацию ее производственных мощностей. Особое внимание уделяется стимуляции импортеров на поиск альтернативные источники поставок. "Эти меры усложнят России доступ к финансам и технологиям, необходимым для ее энергетической и военной промышленности, что создает дополнительные препятствия для продолжения ее военной агрессии на Украине", – заявили представители администрации.
При этом чиновники добавили, что санкции были тщательно спланированы с учетом благоприятной ситуации на глобальном энергетическом рынке, включая избыточное предложение и возможность других поставщиков удовлетворить спрос на энергоносители. "Такая ситуация дает нам возможность ужесточить меры, минимизируя риски для мирового энергетического рынка", – подчеркнули в администрации США.
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