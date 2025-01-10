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Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей - РИА Новости, 10.01.2025
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06:05 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rossija-1993040245.html
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей - РИА Новости, 10.01.2025
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей
Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре увеличилась на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T06:05:00+03:00
2025-01-10T06:05:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре увеличилась на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, в ноябре "плохая" задолженность по кредитным картам в России выросла на 2,3% к предыдущему месяцу и составила 491 миллиард рублей. Это стало максимальным значением за последние годы. При этом количество кредитных карт с просрочкой свыше 90 дней достигло 7,65 миллиона штук против 7,5 миллиона месяцем ранее. В целом у россиян на руках по итогам ноября было 96 миллионов карт, а задолженность по ним составляла 4,4 триллиона рублей. Месяцем ранее в России было открыто 95,6 миллиона штук "пластика" на 4,3 триллиона рублей.
https://ria.ru/20241220/kredit-1990283463.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей

"Скоринг бюро": долги по кредитным картам в России в ноябре выросли на 2%

© Pixabay / AKuptsovaБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Pixabay / AKuptsova
Банковские карты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре увеличилась на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, в ноябре "плохая" задолженность по кредитным картам в России выросла на 2,3% к предыдущему месяцу и составила 491 миллиард рублей. Это стало максимальным значением за последние годы.
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При этом количество кредитных карт с просрочкой свыше 90 дней достигло 7,65 миллиона штук против 7,5 миллиона месяцем ранее.
В целом у россиян на руках по итогам ноября было 96 миллионов карт, а задолженность по ним составляла 4,4 триллиона рублей. Месяцем ранее в России было открыто 95,6 миллиона штук "пластика" на 4,3 триллиона рублей.
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