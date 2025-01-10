https://ria.ru/20250110/rospotrebnadzor-1993150670.html

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку оспы обезьян в Китае

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку оспы обезьян в Китае - РИА Новости, 10.01.2025

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку оспы обезьян в Китае

Вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом варианта Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для России, ситуация держится на контроле, сообщила... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:27:00+03:00

2025-01-10T16:27:00+03:00

2025-01-10T16:27:00+03:00

здоровье - общество

китай

россия

демократическая республика конго

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом варианта Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для России, ситуация держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По имеющейся информации, в Китае выявлен групповой случай оспы обезьян, заболевший - иностранный гражданин, совершивший поездку и живший в Демократической Республике Конго, и еще четыре лица, которые вступали с ним в тесный контакт и имеют легкие симптомы, пояснили в пресс-службе. "Кластерная вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом клады Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для РФ",- говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера. В России заблаговременно были приняты меры для выявления оспы обезьян, уточнили в ведомстве. Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250105/kitay-1992607748.html

https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html

китай

россия

демократическая республика конго

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здоровье - общество, китай, россия, демократическая республика конго, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)