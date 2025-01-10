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Роспотребнадзор прокомментировал вспышку оспы обезьян в Китае - РИА Новости, 10.01.2025
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16:27 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rospotrebnadzor-1993150670.html
Роспотребнадзор прокомментировал вспышку оспы обезьян в Китае
Роспотребнадзор прокомментировал вспышку оспы обезьян в Китае - РИА Новости, 10.01.2025
Роспотребнадзор прокомментировал вспышку оспы обезьян в Китае
Вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом варианта Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для России, ситуация держится на контроле, сообщила... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:27:00+03:00
2025-01-10T16:27:00+03:00
здоровье - общество
китай
россия
демократическая республика конго
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом варианта Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для России, ситуация держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По имеющейся информации, в Китае выявлен групповой случай оспы обезьян, заболевший - иностранный гражданин, совершивший поездку и живший в Демократической Республике Конго, и еще четыре лица, которые вступали с ним в тесный контакт и имеют легкие симптомы, пояснили в пресс-службе. "Кластерная вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом клады Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для РФ",- говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера. В России заблаговременно были приняты меры для выявления оспы обезьян, уточнили в ведомстве. Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250105/kitay-1992607748.html
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китай
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здоровье - общество, китай, россия, демократическая республика конго, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Китай, Россия, Демократическая Республика Конго, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал вспышку оспы обезьян в Китае

Роспотребнадзор: вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом варианта Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для России, ситуация держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По имеющейся информации, в Китае выявлен групповой случай оспы обезьян, заболевший - иностранный гражданин, совершивший поездку и живший в Демократической Республике Конго, и еще четыре лица, которые вступали с ним в тесный контакт и имеют легкие симптомы, пояснили в пресс-службе.
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"Кластерная вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом клады Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для РФ",- говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера. В России заблаговременно были приняты меры для выявления оспы обезьян, уточнили в ведомстве.
Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Здоровье - ОбществоКитайРоссияДемократическая Республика КонгоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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