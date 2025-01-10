Рейтинг@Mail.ru
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 10.01.2025 (обновлено: 14:37 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/rosnano-1993060462.html
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск - РИА Новости, 10.01.2025
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск
Бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт объявили в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:07:00+03:00
2025-01-10T14:37:00+03:00
происшествия
москва
россия
швейцария
олег киселев
рбк (медиагруппа)
роснано
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825033447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37934a4d168db57efa8fd0a7a93e7ee1.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт объявили в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал их в конце августа. После возбуждения уголовного дела выяснилось, что Киселев находится за пределами России, из-за чего его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск, следует из постановления. Такое же решение суд принял в отношении Рапопорт. Защита Рапопорт настаивала на отмене заочного ареста, утверждая, что ее причастность к растрате не установлена, а проживание за рубежом не означает, что человек скрывается от следствия. Но суд решил, что Рапопорт объявили в розыск правомерно. По информации РБК, Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.
https://ria.ru/20241023/volodin-1979568513.html
https://ria.ru/20240527/rosnano-1948670157.html
москва
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825033447_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_358534b5d45b5718f352b3023fcfec2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, швейцария, олег киселев, рбк (медиагруппа), роснано
Происшествия, Москва, Россия, Швейцария, Олег Киселев, РБК (медиагруппа), Роснано
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск

Экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт объявили в международный розыск

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" в Москве
Вывеска компании Роснано в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска компании "Роснано" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт объявили в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал их в конце августа.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию
23 октября 2024, 14:35
После возбуждения уголовного дела выяснилось, что Киселев находится за пределами России, из-за чего его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск, следует из постановления. Такое же решение суд принял в отношении Рапопорт.
Защита Рапопорт настаивала на отмене заочного ареста, утверждая, что ее причастность к растрате не установлена, а проживание за рубежом не означает, что человек скрывается от следствия. Но суд решил, что Рапопорт объявили в розыск правомерно.
По информации РБК, Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Суд оставил без рассмотрения иск "Роснано" к ВЭБ и Минфину
27 мая 2024, 15:35
 
ПроисшествияМоскваРоссияШвейцарияОлег КиселевРБК (медиагруппа)Роснано
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала