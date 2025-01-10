https://ria.ru/20250110/rosnano-1993060462.html
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск - РИА Новости, 10.01.2025
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск
Бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт объявили в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:07:00+03:00
2025-01-10T10:07:00+03:00
2025-01-10T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт объявили в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал их в конце августа. После возбуждения уголовного дела выяснилось, что Киселев находится за пределами России, из-за чего его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск, следует из постановления. Такое же решение суд принял в отношении Рапопорт. Защита Рапопорт настаивала на отмене заочного ареста, утверждая, что ее причастность к растрате не установлена, а проживание за рубежом не означает, что человек скрывается от следствия. Но суд решил, что Рапопорт объявили в розыск правомерно. По информации РБК, Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, швейцария, олег киселев, рбк (медиагруппа), роснано
Происшествия, Москва, Россия, Швейцария, Олег Киселев, РБК (медиагруппа), Роснано
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск
Экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт объявили в международный розыск