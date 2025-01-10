https://ria.ru/20250110/rosfinmonitoring-1993147388.html

Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов

Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.01.2025

Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, следует из... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:12:00+03:00

2025-01-10T16:12:00+03:00

2025-01-10T16:21:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, следует из соответствующей базы ведомства."Вербицкий Михаил Сергеевич*, 20.06.1969 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что против математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.По словам источника агентства, сейчас Вербицкий* находится за границей.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)