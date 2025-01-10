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Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.01.2025
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16:12 10.01.2025 (обновлено: 16:21 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/rosfinmonitoring-1993147388.html
Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов
Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.01.2025
Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, следует из... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:12:00+03:00
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россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, следует из соответствующей базы ведомства."Вербицкий Михаил Сергеевич*, 20.06.1969 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что против математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.По словам источника агентства, сейчас Вербицкий* находится за границей.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов

Вербицкого внесли в список террористов и экстремистов за призывы к ударам по РФ

© Фото : Миша ВербицкийМихаил Вербицкий*
Михаил Вербицкий* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Миша Вербицкий
Михаил Вербицкий*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, следует из соответствующей базы ведомства.
"Вербицкий Михаил Сергеевич*, 20.06.1969 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.
Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что против математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.
По словам источника агентства, сейчас Вербицкий* находится за границей.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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