https://ria.ru/20250110/rosatom-1993200057.html

"Росатом" назвал необоснованными санкции США против своего руководства

"Росатом" назвал необоснованными санкции США против своего руководства - РИА Новости, 10.01.2025

"Росатом" назвал необоснованными санкции США против своего руководства

"Росатом" назвал необоснованными, носящими неправовой характер санкции США против своего руководства и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:51:00+03:00

2025-01-10T20:51:00+03:00

2025-01-10T20:51:00+03:00

экономика

сша

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Росатом" назвал необоснованными, носящими неправовой характер санкции США против своего руководства и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств. В пятницу США ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей. "Введение персональных санкций, направленных против руководства госкорпорации, лишь подчеркивает их необоснованный и неправовой характер", - говорится в заявлении. "Сегодня "Росатом" - это мировой лидер экспорта атомных энергетических технологий, поэтому санкции воспринимаются как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств", - отмечает госкорпорация.

https://ria.ru/20250110/neft-1993194301.html

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экономика, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии