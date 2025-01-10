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"Росатом" назвал необоснованными санкции США против своего руководства - РИА Новости, 10.01.2025
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20:51 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rosatom-1993200057.html
"Росатом" назвал необоснованными санкции США против своего руководства
"Росатом" назвал необоснованными санкции США против своего руководства - РИА Новости, 10.01.2025
"Росатом" назвал необоснованными санкции США против своего руководства
"Росатом" назвал необоснованными, носящими неправовой характер санкции США против своего руководства и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:51:00+03:00
2025-01-10T20:51:00+03:00
экономика
сша
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Росатом" назвал необоснованными, носящими неправовой характер санкции США против своего руководства и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств. В пятницу США ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей. "Введение персональных санкций, направленных против руководства госкорпорации, лишь подчеркивает их необоснованный и неправовой характер", - говорится в заявлении. "Сегодня "Росатом" - это мировой лидер экспорта атомных энергетических технологий, поэтому санкции воспринимаются как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств", - отмечает госкорпорация.
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экономика, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии
Экономика, США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России
"Росатом" назвал необоснованными санкции США против своего руководства

"Росатом" считает санкции США против руководства необоснованными и неправовыми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Росатом" назвал необоснованными, носящими неправовой характер санкции США против своего руководства и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств.
В пятницу США ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей.
"Введение персональных санкций, направленных против руководства госкорпорации, лишь подчеркивает их необоснованный и неправовой характер", - говорится в заявлении.
"Сегодня "Росатом" - это мировой лидер экспорта атомных энергетических технологий, поэтому санкции воспринимаются как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств", - отмечает госкорпорация.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского энергосектора
Вчера, 19:58
 
ЭкономикаСШААлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкции в отношении России
 
 
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