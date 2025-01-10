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На Ставрополье многодетную мать заподозрили в истязании ребенка - РИА Новости, 10.01.2025
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23:16 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rebenok-1993209991.html
На Ставрополье многодетную мать заподозрили в истязании ребенка
На Ставрополье многодетную мать заподозрили в истязании ребенка - РИА Новости, 10.01.2025
На Ставрополье многодетную мать заподозрили в истязании ребенка
Многодетную мать подозревают в истязании своего четырехлетнего ребенка в Труновском округе на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T23:16:00+03:00
2025-01-10T23:16:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 10 янв - РИА Новости. Многодетную мать подозревают в истязании своего четырехлетнего ребенка в Труновском округе на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого СУСК РФ. По данным следствия, жительница села Безопасного Труновского округа обнаружила в тяжелом состоянии четырехлетнего сына своей сестры и вызвала скорую медицинскую помощь. Медики медиков зафиксировали на теле малыша множество гематом, ссадин и пролежней. "Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание малолетнего)…жительница села Безопасного Труновского округа обнаружила в тяжелом состоянии четырехлетнего сына своей сестры и вызвала скорую медицинскую помощь… в том числе оценивается состояние еще двух детей женщины", - сообщили в СК. В региональном минздраве рассказали, что все трое детей госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. "В Труновском округе произошел инцидент с тремя детьми. Все они доставлены в краевые медицинские учреждения и проходят обследования, получают соответствующее лечение. Сейчас дети в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве. В министерстве также отметили, что дети будут "переданы органам опеки и попечительства для определения дальнейшего жизнеустройства". Краевая прокуратура организовала проверку. "По поручению прокуратуры края прокуратурой Труновского района проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241229/priangarja-1991996616.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край
На Ставрополье многодетную мать заподозрили в истязании ребенка

СК: на Ставрополье многодетную мать заподозрили в истязании четырехлетнего сына

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 10 янв - РИА Новости. Многодетную мать подозревают в истязании своего четырехлетнего ребенка в Труновском округе на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого СУСК РФ.
По данным следствия, жительница села Безопасного Труновского округа обнаружила в тяжелом состоянии четырехлетнего сына своей сестры и вызвала скорую медицинскую помощь. Медики медиков зафиксировали на теле малыша множество гематом, ссадин и пролежней.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание малолетнего)…жительница села Безопасного Труновского округа обнаружила в тяжелом состоянии четырехлетнего сына своей сестры и вызвала скорую медицинскую помощь… в том числе оценивается состояние еще двух детей женщины", - сообщили в СК.
В региональном минздраве рассказали, что все трое детей госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.
"В Труновском округе произошел инцидент с тремя детьми. Все они доставлены в краевые медицинские учреждения и проходят обследования, получают соответствующее лечение. Сейчас дети в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
В министерстве также отметили, что дети будут "переданы органам опеки и попечительства для определения дальнейшего жизнеустройства". Краевая прокуратура организовала проверку.
"По поручению прокуратуры края прокуратурой Труновского района проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении.
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