На Ставрополье многодетную мать заподозрили в истязании ребенка
СК: на Ставрополье многодетную мать заподозрили в истязании четырехлетнего сына
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 10 янв - РИА Новости. Многодетную мать подозревают в истязании своего четырехлетнего ребенка в Труновском округе на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого СУСК РФ.
По данным следствия, жительница села Безопасного Труновского округа обнаружила в тяжелом состоянии четырехлетнего сына своей сестры и вызвала скорую медицинскую помощь. Медики медиков зафиксировали на теле малыша множество гематом, ссадин и пролежней.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание малолетнего)…жительница села Безопасного Труновского округа обнаружила в тяжелом состоянии четырехлетнего сына своей сестры и вызвала скорую медицинскую помощь… в том числе оценивается состояние еще двух детей женщины", - сообщили в СК.
В региональном минздраве рассказали, что все трое детей госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.
"В Труновском округе произошел инцидент с тремя детьми. Все они доставлены в краевые медицинские учреждения и проходят обследования, получают соответствующее лечение. Сейчас дети в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
В министерстве также отметили, что дети будут "переданы органам опеки и попечительства для определения дальнейшего жизнеустройства". Краевая прокуратура организовала проверку.
"По поручению прокуратуры края прокуратурой Труновского района проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей", - говорится в сообщении.
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