https://ria.ru/20250110/razliv-1993197414.html

На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера

На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера - РИА Новости, 10.01.2025

На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера

Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составляет порядка 300 метров, установлены боны для... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:26:00+03:00

2025-01-10T20:26:00+03:00

2025-01-10T20:26:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

темрюкский район

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составляет порядка 300 метров, установлены боны для локализации разлива, сообщили в оперштабе Кубани. В пятницу власти заявили, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. "Выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239". В настоящий момент протяженность загрязнения – порядка 300 метров. От кормы корабля и по побережью. Большая часть мазута локализована вдоль береговой линии. На месте установили несколько уровней боновых заграждений для локализации разлива", - говорится в сообщении. По данным властей, продолжается устройство подъездной дороги для сбора нефтепродуктов и вывоза на полигон. Уточняется, что на территории работают 8 единиц техники – тяжелый гусеничный экскаватор, грейдер, самосвалы. Установлено освещение для работ в ночное время. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html

https://ria.ru/20250109/putin-1992978702.html

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

тамань (станица)

темрюкский район

керченский пролив

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Новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239" Специалисты обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", лежащей на мели недалеко от берега, сообщили в оперштабе Кубани. 2025-01-10T20:26 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тамань (станица), темрюкский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе