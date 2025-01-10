Рейтинг@Mail.ru
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/razliv-1993197414.html
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера - РИА Новости, 10.01.2025
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера
Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составляет порядка 300 метров, установлены боны для... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:26:00+03:00
2025-01-10T20:26:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993139412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_316f73c4eebe239064b73878a4de85dc.jpg
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составляет порядка 300 метров, установлены боны для локализации разлива, сообщили в оперштабе Кубани. В пятницу власти заявили, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. "Выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239". В настоящий момент протяженность загрязнения – порядка 300 метров. От кормы корабля и по побережью. Большая часть мазута локализована вдоль береговой линии. На месте установили несколько уровней боновых заграждений для локализации разлива", - говорится в сообщении. По данным властей, продолжается устройство подъездной дороги для сбора нефтепродуктов и вывоза на полигон. Уточняется, что на территории работают 8 единиц техники – тяжелый гусеничный экскаватор, грейдер, самосвалы. Установлено освещение для работ в ночное время. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html
https://ria.ru/20250109/putin-1992978702.html
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
тамань (станица)
темрюкский район
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"
Специалисты обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", лежащей на мели недалеко от берега, сообщили в оперштабе Кубани.
2025-01-10T20:26
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993139412_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22007ef530741c236c3193dcf7a541da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамань (станица), темрюкский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера

Оперштаб: протяженность загрязнения в районе порта Тамань составляет 300 метров

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составляет порядка 300 метров, установлены боны для локализации разлива, сообщили в оперштабе Кубани.
В пятницу власти заявили, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом
Вчера, 12:28
"Выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239". В настоящий момент протяженность загрязнения – порядка 300 метров. От кормы корабля и по побережью. Большая часть мазута локализована вдоль береговой линии. На месте установили несколько уровней боновых заграждений для локализации разлива", - говорится в сообщении.
По данным властей, продолжается устройство подъездной дороги для сбора нефтепродуктов и вывоза на полигон.
Уточняется, что на территории работают 8 единиц техники – тяжелый гусеничный экскаватор, грейдер, самосвалы. Установлено освещение для работ в ночное время.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин
9 января, 17:05
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом
Вчера, 07:46
 
ПроисшествияТамань (станица)Темрюкский районКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала