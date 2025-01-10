https://ria.ru/20250110/razliv-1993197414.html
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера - РИА Новости, 10.01.2025
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера
Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составляет порядка 300 метров, установлены боны для... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:26:00+03:00
2025-01-10T20:26:00+03:00
2025-01-10T20:26:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составляет порядка 300 метров, установлены боны для локализации разлива, сообщили в оперштабе Кубани. В пятницу власти заявили, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. "Выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239". В настоящий момент протяженность загрязнения – порядка 300 метров. От кормы корабля и по побережью. Большая часть мазута локализована вдоль береговой линии. На месте установили несколько уровней боновых заграждений для локализации разлива", - говорится в сообщении. По данным властей, продолжается устройство подъездной дороги для сбора нефтепродуктов и вывоза на полигон. Уточняется, что на территории работают 8 единиц техники – тяжелый гусеничный экскаватор, грейдер, самосвалы. Установлено освещение для работ в ночное время. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html
https://ria.ru/20250109/putin-1992978702.html
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
тамань (станица)
темрюкский район
керченский пролив
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993139412_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22007ef530741c236c3193dcf7a541da.jpg
Новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"
Специалисты обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", лежащей на мели недалеко от берега, сообщили в оперштабе Кубани.
2025-01-10T20:26
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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера
Оперштаб: протяженность загрязнения в районе порта Тамань составляет 300 метров
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составляет порядка 300 метров, установлены боны для локализации разлива, сообщили в оперштабе Кубани.
В пятницу власти заявили, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива.
"Выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239". В настоящий момент протяженность загрязнения – порядка 300 метров. От кормы корабля и по побережью. Большая часть мазута локализована вдоль береговой линии. На месте установили несколько уровней боновых заграждений для локализации разлива", - говорится в сообщении.
По данным властей, продолжается устройство подъездной дороги для сбора нефтепродуктов и вывоза на полигон.
Уточняется, что на территории работают 8 единиц техники – тяжелый гусеничный экскаватор, грейдер, самосвалы. Установлено освещение для работ в ночное время.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.