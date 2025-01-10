"Нужно найти тихое место": Трамп обратился к Обаме на похоронах Картера
NYP раскрыла содержание беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера
© AP Photo / Jacquelyn MartinБарак Обама и Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Барак Обама и Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп во время беседы с Бараком Обамой на церемонии прощания с Джимми Картером предложил экс-президенту найти место без прессы для обсуждения вопросов. Об этом сообщил американский таблоид New York Post со ссылкой на эксперта Джереми Фримена.
«
"Я не могу говорить, нам нужно найти тихое место как-нибудь. Это важный вопрос, и мы должны обсудить его не здесь, чтобы разобраться с ним, безусловно, сегодня", — приводит издание расшифровку Фримена.
Как отмечает издание, два политика, скорее всего, обсуждали международные соглашения. Тем не менее детали разговора остались неизвестными.
"В какой-то момент Трамп наклонился к Обаме и сказал: "Я отказался от этого. Дело в условиях. Вы можете себе это представить?", говорится в материале.
Трамп вышел из ядерной сделки Обамы с Ираном и Парижского соглашения по климату во время своего первого срока, но, отмечается в статье, невозможно сказать, шла ли речь именно об этом документе.
В столице США Вашингтоне в четверг прошла церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, ее посетил действующий президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп.
Демократ Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, умер 29 декабря. Ранее Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней.
Тело Картера сначала выставили для прощания в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем на самолете транспортировали в Вашингтон для традиционной церемонии прощания с президентами. В соответствии с традициями тело Картера было выставлено в Капитолии на полтора дня, а затем перевезено на церемонию прощания в Вашингтонский кафедральный собор.
В Калифорнии сгорел дом сына Байдена
Вчера, 18:05