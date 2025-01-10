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"Нужно найти тихое место": Трамп обратился к Обаме на похоронах Картера - РИА Новости, 10.01.2025
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03:54 10.01.2025 (обновлено: 11:10 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/razgovor-1993036488.html
"Нужно найти тихое место": Трамп обратился к Обаме на похоронах Картера
"Нужно найти тихое место": Трамп обратился к Обаме на похоронах Картера - РИА Новости, 10.01.2025
"Нужно найти тихое место": Трамп обратился к Обаме на похоронах Картера
Избранный президент США Дональд Трамп во время беседы с Бараком Обамой на церемонии прощания с Джимми Картером предложил экс-президенту найти место без прессы... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:54:00+03:00
2025-01-10T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп во время беседы с Бараком Обамой на церемонии прощания с Джимми Картером предложил экс-президенту найти место без прессы для обсуждения вопросов. Об этом сообщил американский таблоид New York Post со ссылкой на эксперта Джереми Фримена.Он предположил, что Трамп, опасаясь камер, предложил Обаме "найти тихое место", чтобы "обсудить важный вопрос".&quot;Я не могу говорить, нам нужно найти тихое место как-нибудь. Это важный вопрос, и мы должны обсудить его не здесь, чтобы разобраться с ним, безусловно, сегодня&quot;, — приводит издание расшифровку Фримена.Как отмечает издание, два политика, скорее всего, обсуждали международные соглашения. Тем не менее детали разговора остались неизвестными."В какой-то момент Трамп наклонился к Обаме и сказал: "Я отказался от этого. Дело в условиях. Вы можете себе это представить?", говорится в материале.Трамп вышел из ядерной сделки Обамы с Ираном и Парижского соглашения по климату во время своего первого срока, но, отмечается в статье, невозможно сказать, шла ли речь именно об этом документе.В столице США Вашингтоне в четверг прошла церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, ее посетил действующий президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп.Демократ Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, умер 29 декабря. Ранее Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней.Тело Картера сначала выставили для прощания в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем на самолете транспортировали в Вашингтон для традиционной церемонии прощания с президентами. В соответствии с традициями тело Картера было выставлено в Капитолии на полтора дня, а затем перевезено на церемонию прощания в Вашингтонский кафедральный собор.
https://ria.ru/20250109/tramp-1993018703.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, барак обама, джо байден
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден
"Нужно найти тихое место": Трамп обратился к Обаме на похоронах Картера

NYP раскрыла содержание беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера

© AP Photo / Jacquelyn MartinБарак Обама и Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером в Вашингтоне
Барак Обама и Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Барак Обама и Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером в Вашингтоне
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп во время беседы с Бараком Обамой на церемонии прощания с Джимми Картером предложил экс-президенту найти место без прессы для обсуждения вопросов. Об этом сообщил американский таблоид New York Post со ссылкой на эксперта Джереми Фримена.
Он предположил, что Трамп, опасаясь камер, предложил Обаме "найти тихое место", чтобы "обсудить важный вопрос".
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«

"Я не могу говорить, нам нужно найти тихое место как-нибудь. Это важный вопрос, и мы должны обсудить его не здесь, чтобы разобраться с ним, безусловно, сегодня", — приводит издание расшифровку Фримена.

Как отмечает издание, два политика, скорее всего, обсуждали международные соглашения. Тем не менее детали разговора остались неизвестными.
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"В какой-то момент Трамп наклонился к Обаме и сказал: "Я отказался от этого. Дело в условиях. Вы можете себе это представить?", говорится в материале.
Трамп вышел из ядерной сделки Обамы с Ираном и Парижского соглашения по климату во время своего первого срока, но, отмечается в статье, невозможно сказать, шла ли речь именно об этом документе.
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В столице США Вашингтоне в четверг прошла церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, ее посетил действующий президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп.
Демократ Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, умер 29 декабря. Ранее Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней.
Тело Картера сначала выставили для прощания в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем на самолете транспортировали в Вашингтон для традиционной церемонии прощания с президентами. В соответствии с традициями тело Картера было выставлено в Капитолии на полтора дня, а затем перевезено на церемонию прощания в Вашингтонский кафедральный собор.
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