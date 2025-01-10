В Кремле прокомментировали заседание группы помощи Киеву в Рамштайне
В Кремле отметили наличие разногласий на заседании по помощи Киеву в Рамштайне
© AP Photo / Michael ProbstЗаседание консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн
© AP Photo / Michael Probst
Заседание консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заседание группы помощи Киеву в Рамштайне, заявил, что среди участников растут противоречия, появляется много разногласий по перспективе оказания помощи.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
"Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают выделение Украине новых пакетов военной помощи.
Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. По данным издания, группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила Украине более 126 миллиардов долларов военной помощи.
Первая встреча группы состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии, где министры обороны и военные руководители из 40 стран обсуждали срочные меры по поставке оружия и боеприпасов. Позже группа расширилась до 52 участников, включая государства, ранее ориентированные на российские вооружения, которые начали переход на стандарты НАТО.