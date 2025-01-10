https://ria.ru/20250110/ramshtayn-1993098413.html

В Кремле прокомментировали заседание группы помощи Киеву в Рамштайне

В Кремле прокомментировали заседание группы помощи Киеву в Рамштайне - РИА Новости, 10.01.2025

В Кремле прокомментировали заседание группы помощи Киеву в Рамштайне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заседание группы помощи Киеву в Рамштайне, заявил, что среди участников растут противоречия,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:54:00+03:00

2025-01-10T12:54:00+03:00

2025-01-10T12:59:00+03:00

киев

украина

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заседание группы помощи Киеву в Рамштайне, заявил, что среди участников растут противоречия, появляется много разногласий по перспективе оказания помощи.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы."Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают выделение Украине новых пакетов военной помощи.Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. По данным издания, группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила Украине более 126 миллиардов долларов военной помощи.Первая встреча группы состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии, где министры обороны и военные руководители из 40 стран обсуждали срочные меры по поставке оружия и боеприпасов. Позже группа расширилась до 52 участников, включая государства, ранее ориентированные на российские вооружения, которые начали переход на стандарты НАТО.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947902325.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992984348.html

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киев, украина, дмитрий песков, ллойд остин, россия, джо байден, нато, министерство обороны сша, f-16, в мире