В Киеве не уверены, что "Рамштайн" останется при Трампе, пишет Politico
Politico: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе
© AP Photo / Michael ProbstЗаседание консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн
© AP Photo / Michael Probst
Заседание консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Киеве не уверены, что формат встреч контактной группы помощи Украине в Рамштайне продолжит существовать при избранном президенте США Дональде Трампе.
Ранее газета Politico сообщала, что контактная группа по Украине может распасться после предстоящего ухода с поста министра обороны США Ллойда Остина, что станет ударом для Киева. По информации издания Politico, Киев надеется, что существующие коалиции, например коалиция дронов, смогут заменить формат.
"Коалиции останутся. Продолжит ли существовать формат ("Рамштайн"), мы увидим после инаугурации (Трампа)", - приводит газета слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне дефицита боеприпасов советского образца у ВСУ. По данным издания New York Times, группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации президента США Джо Байдена по "сдерживанию" России, за время работы она предоставила Украине более 126 миллиардов долларов военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.