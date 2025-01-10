https://ria.ru/20250110/pvo-1993208120.html

Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ

Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.01.2025

Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за два часа уничтожили четыре украинских беспилотника над Черным морем, два - над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:39:00+03:00

2025-01-10T22:39:00+03:00

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безопасность

россия

черное море

белгородская область

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО за два часа уничтожили четыре украинских беспилотника над Черным морем, два - над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России. "Десятого января с 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, два - уничтожены над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

белгородская область

курская область

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2025

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безопасность, россия, черное море, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины