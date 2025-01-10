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Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.01.2025
Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО за два часа уничтожили четыре украинских беспилотника над Черным морем, два - над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:39:00+03:00
2025-01-10T22:39:00+03:00
2025-01-10T22:40:00+03:00
безопасность
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черное море
белгородская область
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО за два часа уничтожили четыре украинских беспилотника над Черным морем, два - над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России. "Десятого января с 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, два - уничтожены над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Безопасность, Россия, Черное море, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
Минобороны: над Черным морем, Белгородской и Курской областями сбили семь БПЛА