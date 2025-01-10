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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 10.01.2025
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
БПЛА самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:10:00+03:00
2025-01-10T16:10:00+03:00
2025-01-10T16:10:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 10 янв – РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении. Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи было уничтожено 40 украинских беспилотников, в том числе три БПЛА над Брянской областью.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью дрон ВСУ самолетного типа