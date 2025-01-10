https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html

"За сто дней": на Западе рассказали, что могут обсудить Трамп и Путин

"За сто дней": на Западе рассказали, что могут обсудить Трамп и Путин - РИА Новости, 10.01.2025

"За сто дней": на Западе рассказали, что могут обсудить Трамп и Путин

Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет решить вопрос безопасности в Европе в течение первых ста дней его правления, заявил британский... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:23:00+03:00

2025-01-10T16:23:00+03:00

2025-01-10T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет решить вопрос безопасности в Европе в течение первых ста дней его правления, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.По словам эксперта, общая ситуация с безопасностью на европейском континенте выходит далеко за рамки украинского конфликта."Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых ста дней президентства Дональда Трампа, и, вероятно, любая встреча на высшем уровне между (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным и Трампом будет в значительной степени сосредоточена на обсуждении этого вопроса", — считает Меркурис.В пятницу избранный президент США заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250110/tramp-1993140121.html

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993124550.html

сша

россия

украина

европа

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, европа, дмитрий песков