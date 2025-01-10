https://ria.ru/20250110/putin-1993097421.html

Песков рассказал о совещании Путина с членами Совбеза

Песков рассказал о совещании Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 10.01.2025

Песков рассказал о совещании Путина с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу обсудил актуальные вопросы внутренней и международной повестки, сообщил... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:48:00+03:00

2025-01-10T12:48:00+03:00

2025-01-10T12:49:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу обсудил актуальные вопросы внутренней и международной повестки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как всегда, обсуждались еще и актуальные вопросы и внутренней, и международной повестки дня, как это всегда бывает на таких совещаниях", - сказал Песков журналистам. Также, по его словам, в графике президента сегодня ряд встреч и внутренних совещаний.

https://ria.ru/20241228/sovbez-1991856015.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин