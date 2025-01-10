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Песков рассказал о совещании Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 10.01.2025
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12:48 10.01.2025 (обновлено: 12:49 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/putin-1993097421.html
Песков рассказал о совещании Путина с членами Совбеза
Песков рассказал о совещании Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 10.01.2025
Песков рассказал о совещании Путина с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу обсудил актуальные вопросы внутренней и международной повестки, сообщил... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:48:00+03:00
2025-01-10T12:49:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу обсудил актуальные вопросы внутренней и международной повестки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как всегда, обсуждались еще и актуальные вопросы и внутренней, и международной повестки дня, как это всегда бывает на таких совещаниях", - сказал Песков журналистам. Также, по его словам, в графике президента сегодня ряд встреч и внутренних совещаний.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о совещании Путина с членами Совбеза

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и международной повестки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу обсудил актуальные вопросы внутренней и международной повестки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как всегда, обсуждались еще и актуальные вопросы и внутренней, и международной повестки дня, как это всегда бывает на таких совещаниях", - сказал Песков журналистам.
Также, по его словам, в графике президента сегодня ряд встреч и внутренних совещаний.
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