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В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске - РИА Новости, 10.01.2025
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21:45 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/proverki-1993204704.html
В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске
В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске - РИА Новости, 10.01.2025
В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске
Внеплановые проверки систем безопасности пройдут в образовательных учреждениях Белгородской области и работающих в них частных охранных предприятиях после... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:45:00+03:00
2025-01-10T21:45:00+03:00
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 янв – РИА Новости. Внеплановые проверки систем безопасности пройдут в образовательных учреждениях Белгородской области и работающих в них частных охранных предприятиях после произошедшего инцидента в одной из школ Курска, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку. Как сообщили в пресс-службе, по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова прошло совещание по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях региона. В совещании приняли участие представители образовательной сферы, силовых структур и органов власти. "В первую очередь принято решение провести внеплановые проверки работы всех частных охранных предприятий, осуществляющих деятельность в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к охране учреждений образования… Параллельно с внеплановой проверкой охранных предприятий должна пройти проверка непосредственно учебных заведений на соответствие требованиям антитеррористической защищенности", - говорится в сообщении на сайте правительства. Кроме того, акцент был сделан на необходимость мониторинга интернет-пространства. "Все участники совещания отметили значительную роль сообществ, чатов в социальных сетях и мессенджерах в вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность", — добавили в пресс-службе. Педагогам и психологам будет поручено увеличить контроль за школьными чатами и информировать родителей и учащихся о телефонах доверия, по которым можно передать настораживающую информацию или сведения о реальной угрозе. В планах также проведение классных часов и родительских собраний с участием инспекторов по делам несовершеннолетних для обсуждения произошедшего в Курске и разъяснения последствий противоправных действий, подчеркнули в правительстве.
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происшествия, курск, белгородская область, курская область, александр хинштейн, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество, образование - общество
Происшествия, Курск, Белгородская область, Курская область, Александр Хинштейн, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество, Образование - Общество
В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске

Белгородские власти проведут внеплановые проверки в школах после ЧП в Курске

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramШкола в Курске после нападения подростка в балаклаве
Школа в Курске после нападения подростка в балаклаве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Школа в Курске после нападения подростка в балаклаве
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БЕЛГОРОД, 10 янв – РИА Новости. Внеплановые проверки систем безопасности пройдут в образовательных учреждениях Белгородской области и работающих в них частных охранных предприятиях после произошедшего инцидента в одной из школ Курска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.
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Как сообщили в пресс-службе, по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова прошло совещание по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях региона. В совещании приняли участие представители образовательной сферы, силовых структур и органов власти.
"В первую очередь принято решение провести внеплановые проверки работы всех частных охранных предприятий, осуществляющих деятельность в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к охране учреждений образования… Параллельно с внеплановой проверкой охранных предприятий должна пройти проверка непосредственно учебных заведений на соответствие требованиям антитеррористической защищенности", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Кроме того, акцент был сделан на необходимость мониторинга интернет-пространства.
"Все участники совещания отметили значительную роль сообществ, чатов в социальных сетях и мессенджерах в вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность", — добавили в пресс-службе.
Педагогам и психологам будет поручено увеличить контроль за школьными чатами и информировать родителей и учащихся о телефонах доверия, по которым можно передать настораживающую информацию или сведения о реальной угрозе. В планах также проведение классных часов и родительских собраний с участием инспекторов по делам несовершеннолетних для обсуждения произошедшего в Курске и разъяснения последствий противоправных действий, подчеркнули в правительстве.
Кадры МВД по делу подростка в курской школе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Напавший на школу в Курске подросток готовился к этому, заявила омбудсмен
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