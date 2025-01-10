В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске
Белгородские власти проведут внеплановые проверки в школах после ЧП в Курске
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БЕЛГОРОД, 10 янв – РИА Новости. Внеплановые проверки систем безопасности пройдут в образовательных учреждениях Белгородской области и работающих в них частных охранных предприятиях после произошедшего инцидента в одной из школ Курска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.
Как сообщили в пресс-службе, по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова прошло совещание по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях региона. В совещании приняли участие представители образовательной сферы, силовых структур и органов власти.
"В первую очередь принято решение провести внеплановые проверки работы всех частных охранных предприятий, осуществляющих деятельность в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к охране учреждений образования… Параллельно с внеплановой проверкой охранных предприятий должна пройти проверка непосредственно учебных заведений на соответствие требованиям антитеррористической защищенности", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Кроме того, акцент был сделан на необходимость мониторинга интернет-пространства.
"Все участники совещания отметили значительную роль сообществ, чатов в социальных сетях и мессенджерах в вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность", — добавили в пресс-службе.
Педагогам и психологам будет поручено увеличить контроль за школьными чатами и информировать родителей и учащихся о телефонах доверия, по которым можно передать настораживающую информацию или сведения о реальной угрозе. В планах также проведение классных часов и родительских собраний с участием инспекторов по делам несовершеннолетних для обсуждения произошедшего в Курске и разъяснения последствий противоправных действий, подчеркнули в правительстве.