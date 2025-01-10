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В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске

В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске - РИА Новости, 10.01.2025

В Белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске

Внеплановые проверки систем безопасности пройдут в образовательных учреждениях Белгородской области и работающих в них частных охранных предприятиях после... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T21:45:00+03:00

2025-01-10T21:45:00+03:00

2025-01-10T21:45:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 10 янв – РИА Новости. Внеплановые проверки систем безопасности пройдут в образовательных учреждениях Белгородской области и работающих в них частных охранных предприятиях после произошедшего инцидента в одной из школ Курска, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку. Как сообщили в пресс-службе, по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова прошло совещание по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях региона. В совещании приняли участие представители образовательной сферы, силовых структур и органов власти. "В первую очередь принято решение провести внеплановые проверки работы всех частных охранных предприятий, осуществляющих деятельность в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к охране учреждений образования… Параллельно с внеплановой проверкой охранных предприятий должна пройти проверка непосредственно учебных заведений на соответствие требованиям антитеррористической защищенности", - говорится в сообщении на сайте правительства. Кроме того, акцент был сделан на необходимость мониторинга интернет-пространства. "Все участники совещания отметили значительную роль сообществ, чатов в социальных сетях и мессенджерах в вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность", — добавили в пресс-службе. Педагогам и психологам будет поручено увеличить контроль за школьными чатами и информировать родителей и учащихся о телефонах доверия, по которым можно передать настораживающую информацию или сведения о реальной угрозе. В планах также проведение классных часов и родительских собраний с участием инспекторов по делам несовершеннолетних для обсуждения произошедшего в Курске и разъяснения последствий противоправных действий, подчеркнули в правительстве.

https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html

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происшествия, курск, белгородская область, курская область, александр хинштейн, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество, образование - общество