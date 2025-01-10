https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1993159712.html

В Приднестровье заявили об ухудшении ситуации из-за энергокризиса

В Приднестровье заявили об ухудшении ситуации из-за энергокризиса - РИА Новости, 10.01.2025

В Приднестровье заявили об ухудшении ситуации из-за энергокризиса

Ситуация в Приднестровье из-за энергокризиса ухудшается, заявил в пятницу журналистам депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:17:00+03:00

2025-01-10T17:17:00+03:00

2025-01-10T17:17:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Ситуация в Приднестровье из-за энергокризиса ухудшается, заявил в пятницу журналистам депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун. Ранее в пятницу парламент Приднестровья утвердил указ указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении на 30 дней чрезвычайного режима в экономике. "Согласно действующему законодательству, режим чрезвычайного положения, в течение которого вводится ограничение прав и свобод граждан, устанавливается не более чем на 30 дней, 30 дней прошло. Мы, к сожалению, видим, что ситуация ухудшается. Мы видим, что экономические агенты, предприятия, простаивают, вынуждены отправлять свои трудовые коллективы в простой", - сказал Гузун. Депутат ПМР обратил внимание на то, что такая ситуация негативно влияет на формирование доходной части республиканского бюджета и на способность выполнять социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий. "Мы видим, что на сегодняшний день нет четких временных рамок, которые могли бы давать какую-то ясность, когда будет прекращен этот чрезвычайный режим. Именно поэтому президент ПМР внес в Верховный совет указ о том, чтобы продлить срок действия чрезвычайного положения на территории ПМР до 8 февраля 2025 года", - отметил Гузун. По его словам, приднестровские депутаты единогласно поддержали продление на 30 суток чрезвычайного экономического положения. "Мы искренне надеемся, что в течение этого периода времени будет найдено и политическое решение, будет найдены и технические решения для того, чтобы этот кризис мы преодолели и вышли из него только сильнее", - подытожил Гузун. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

https://ria.ru/20250106/moldavija-1992670192.html

https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, европа, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика