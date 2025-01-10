https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

"Начало конца". Запад нанес "неонацистский" удар по россиянам

"Начало конца". Запад нанес "неонацистский" удар по россиянам - РИА Новости, 10.01.2025

"Начало конца". Запад нанес "неонацистский" удар по россиянам

Власти Приднестровья (ПМР) заявили о гуманитарной катастрофе, вызванной прекращением поставок российского газа. Жилые дома и социальные объекты — без отопления, РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:00:00+03:00

2025-01-10T08:00:00+03:00

2025-01-10T08:04:00+03:00

жкх

молдавия

кишинев

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вадим красносельский

майя санду

молдовагаз

газпром

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Приднестровья (ПМР) заявили о гуманитарной катастрофе, вызванной прекращением поставок российского газа. Жилые дома и социальные объекты — без отопления, электричество дают три раза в день, промышленные предприятия закрылись. Как развивается ситуация — в материале РИА Новости.Электричество кончилосьДля непризнанной республики 2025-й начался с беспрецедентного кризиса. Регион, привыкший жить за счет бесплатного газа, с 1 января его лишился. Результат — веерные отключения электроэнергии. Нет отопления, в том числе в школах и детских садах. Промышленность остановилась. Люди жалуются на резкое подорожание в магазинах, перебои с телефонной связью и интернетом.С первого числа Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, перешла на уголь. В Тирасполе надеются, что запасов хватит на 50-52 дня. Пополнить не получится — уголь добывали в Донбассе.Президент Молдавии Майя Санду предложила помочь с генераторами, работающими на биомассе. То есть топить дровами.С точки зрения официального Тирасполя, проблема не в том, что Киев перекрыл транзит, а в нежелании Кишинева платить по счетам. В Москве говорят о 709 миллионах долларов, Молдавия признает только 8,6 миллиона. "Хочу еще раз напомнить, что неподача газа в Приднестровье со стороны России является следствием нерасчета по долгам со стороны "Молдовагаза". Не "Тираспольтрансгаз-Приднестровья", а "Молдовагаза". И все эти хитрые схемы непроведения аудита, а потом "истечение сроков давности" — и "мы вам ничего не должны", — объяснил президент ПМР Вадим Красносельский.В Тирасполе надеются на "Турецкий поток", переходящий в Трансбалканский трубопровод. А госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан, "Молдовагаз" и Energocom в конце декабря предложили закупать топливо на румынской бирже.Помощь утопающему"Призываем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом для урегулирования ситуации в интересах местного населения", — заявила пресс-секретарь комитета ЕС по иностранным делам Анитта Хиппер, отметив, что в ПМР не желают принимать помощь.В республике не поняли, что она имела в виду. "Много информации о том, что якобы Молдова желает нам помочь, а мы отказываемся. Ложь все это! Никаких предложений в адрес президента Приднестровья со стороны Молдовы либо других государств не поступало на сегодняшний день. Их нет", — подчеркнул Красносельский.И напомнил, что руководители ПМР неоднократно обращались к властям Молдавии. "Просили, чтобы они не блокировали экспортно-импортные операции нашим юридическим лицам, чтобы они открыли счета в банках нашим предпринимателям, чтобы не держали на границах по месяцу-два наши товары, завозили медикаменты сюда и так далее. И что? Хоть раз что-то было решено? Нет! Одна пропаганда. Молдова ничего Приднестровью не даст. Это не их цель. Их цель — это удушение", — уверен он.Однако и в условиях гуманитарной катастрофы Тирасполь не намерен сдаваться. "Если кто-то думает, что Приднестровье упадет на колени и будет проситься в Молдову, а вы будете издеваться над приднестровским народом, как это было и ранее, ничего не получится у вас. Ваши надежды не оправдаются. Мы выбрали многонациональный, а не мононациональный путь развития", — добавил президент.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад использует "неонацистский инструментарий" против Тирасполя. "Задействуется весь арсенал, потому что речь идет об абсолютно безграничном, основанном на вседозволенности применении всей линейки того, что должно было кануть в Лету. От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников. Это издевательство в прямом смысле этого слова. Это выживание, причем в двух смыслах. Для одних это выживание других из их пространства, а для других — выживание как возможность просто выжить", — сказала она.Хитрый планЭксперт по энергетической политике Кирилл Родионов считает, что в Тирасполе могли вообще избежать кризиса, если бы что-то предприняли заранее."Кучурганская ГРЭС в Днестровске — основа электроснабжения Приднестровья. Это 12 энергоблоков на 2,52 ГВт, однако действуют лишь три на 710 МВт, остальные девять законсервированы. Работают на природном газе, и только один блок способен использовать уголь в качестве резервного топлива. Россия могла бы профинансировать модернизацию ГРЭС, обновив простаивающие блоки. Западные технологии не потребовались бы: достаточно было бы импортировать оборудование из Китая, мирового лидера по темпам ввода угольных ТЭС. Мощности одного угольного энергоблока, конечно, не хватает. Это было давно ясно. Но электростанцию так и не подготовили к сценарию дефицита газа", — указал он в беседе с РИА Новости.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова полагает, что отключение ПМР от газа — совместное решение Молдавии и Украины, призванное вернуть Тирасполь под власть Кишинева."Правительство Санду фактически дожидалось удобного момента, чтобы разыграть антироссийскую карту и с ее помощью "переформатировать" приднестровцев. По замыслу Кишинева, они должны прийти к мысли, что это Москва лишила их отопления и электричества. Хотя на самом деле все совершенно иначе. Украина прекратила транзит, а Молдавия отказалась урегулировать спор с "Газпромом", — говорит политолог.Но местные, среди которых больше 200 тысяч россиян, прекрасно во всем разобрались, поэтому план Санду на первом этапе провалился. "Республика продержится до конца февраля, а дальше проблемы с отоплением решатся сами собой. Можно ожидать, что Кишинев и Киев в рамках жеста доброй воли начнут поставлять древесину и уголь в надежде заручиться лояльностью населения", — предполагает эксперт.Молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев отмечает: если бы Санду беспокоила судьба сограждан, она бы не допустила прекращения поставок газа."В первых числах января счета за электроэнергию выросли на 75%. При этом многим и так было нечем платить за квартиру. Кроме того, если власти твердят о территориальной целостности, непонятно, почему они оставили часть страны вообще без тепла и света", — сказал он РИА Новости.Политика Санду в конце концов приведет к тому, что большая часть населения покинет Молдавию, добавляет политолог. А после этого, по всей видимости, страну относительно безболезненно присоединят к Румынии.

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html

https://ria.ru/20241224/slovakiya-1990859164.html

молдавия

кишинев

тирасполь

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жкх, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, майя санду, молдовагаз, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мария захарова