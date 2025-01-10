https://ria.ru/20250110/premiya-1993135860.html

Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства

Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства - РИА Новости, 10.01.2025

Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:29:00+03:00

2025-01-10T15:29:00+03:00

2025-01-10T16:27:00+03:00

общество

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миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.Премию правительства получил заместитель гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев — за патриотическую позицию в профессиональной деятельности.Кроме того, за отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу по поддержке спецоперации, а также за популяризацию службы по контракту в российских Вооруженных силах награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).

https://ria.ru/20241220/simonyan-1990465646.html

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2025

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общество, россия, миа "россия сегодня", михаил мишустин, правительство рф, вгтрк, снг