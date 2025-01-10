Рейтинг@Mail.ru
Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 10.01.2025 (обновлено: 16:27 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/premiya-1993135860.html
Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства
Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства - РИА Новости, 10.01.2025
Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:29:00+03:00
2025-01-10T16:27:00+03:00
общество
россия
миа "россия сегодня"
михаил мишустин
правительство рф
вгтрк
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993140692_0:125:2938:1778_1920x0_80_0_0_487fe7e730669a431392a7881bcb4779.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.Премию правительства получил заместитель гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев — за патриотическую позицию в профессиональной деятельности.Кроме того, за отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу по поддержке спецоперации, а также за популяризацию службы по контракту в российских Вооруженных силах награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).
https://ria.ru/20241220/simonyan-1990465646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993140692_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_3055329f75d8885ee6d09f88ea470f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, миа "россия сегодня", михаил мишустин, правительство рф, вгтрк, снг
Общество, Россия, МИА "Россия сегодня", Михаил Мишустин, Правительство РФ, ВГТРК, СНГ
Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства

Мишустин наградил премией военкоров "России сегодня" за работу в зоне СВО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин и корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Марикян на церемонии вручения премий Правительства России в области средств массовой информации за 2024 год
Премьер-министр Михаил Мишустин и корреспондент МИА Россия сегодня Мария Марикян на церемонии вручения премий Правительства России в области средств массовой информации за 2024 год - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин и корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Марикян на церемонии вручения премий Правительства России в области средств массовой информации за 2024 год
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Станислав Красильников (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Станислав Красильников на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год

Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Станислав Красильников (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Председатель правительства Михаил Мишустин и корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Андрей Казаков (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия Международное информационное агентство Россия сегодня Андрей Казаков на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год

Председатель правительства Михаил Мишустин и корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Андрей Казаков (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный корреспондент редакции СНГ и Балтии управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Юрий Войткевич (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и специальный корреспондент редакции СНГ и Балтии управления международной информации главной дирекции информации Международного информационного агентства Россия сегодня Юрий Войткевич на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год

Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный корреспондент редакции СНГ и Балтии управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Юрий Войткевич (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Станислав Красильников (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Председатель правительства Михаил Мишустин и корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Андрей Казаков (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный корреспондент редакции СНГ и Балтии управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Юрий Войткевич (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Премию правительства получил заместитель гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев — за патриотическую позицию в профессиональной деятельности.
Кроме того, за отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу по поддержке спецоперации, а также за популяризацию службы по контракту в российских Вооруженных силах награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
20 декабря 2024, 16:58
 
ОбществоРоссияМИА "Россия сегодня"Михаил МишустинПравительство РФВГТРКСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала