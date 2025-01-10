Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.Премию правительства получил заместитель гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев — за патриотическую позицию в профессиональной деятельности.Кроме того, за отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу по поддержке спецоперации, а также за популяризацию службы по контракту в российских Вооруженных силах награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Станислав Красильников (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025
Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Станислав Красильников (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025
Председатель правительства Михаил Мишустин и корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Андрей Казаков (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.
Председатель правительства Михаил Мишустин и корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Андрей Казаков (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.
Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный корреспондент редакции СНГ и Балтии управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Юрий Войткевич (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.
Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный корреспондент редакции СНГ и Балтии управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Юрий Войткевич (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.
Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Станислав Красильников (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025
Председатель правительства Михаил Мишустин и корреспондент дипломатической редакции управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Андрей Казаков (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.
Председатель правительства Михаил Мишустин и специальный корреспондент редакции СНГ и Балтии управления международной информации главной дирекции информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Юрий Войткевич (справа) на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год. 10 января 2025.
Премию правительства получил заместитель гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев — за патриотическую позицию в профессиональной деятельности.
Кроме того, за отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу по поддержке спецоперации, а также за популяризацию службы по контракту в российских Вооруженных силах награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).
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