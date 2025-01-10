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Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы - РИА Новости, 10.01.2025
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09:51 10.01.2025 (обновлено: 09:53 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993057461.html
Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы
Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы - РИА Новости, 10.01.2025
Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы
Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия бушующих в Калифорнии пожаров со сбросом атомной бомбы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова Луны,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:51:00+03:00
2025-01-10T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия бушующих в Калифорнии пожаров со сбросом атомной бомбы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова Луны, сказанные им на пресс-конференции. "Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что все выглядит так, будто "атомная бомба упала в этих районах", - указывает телеканал. Луна отметил, что хотя, по его данным, число жертв пожаров пока составляет пять человек, он сомневается в этих цифрах. Он выразил надежду на то, что число жертв не будет расти, однако "с учетом очевидных разрушений" от пожаров он "не ожидает хороших новостей". В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы

Шериф Луна сравнил последствия пожаров в Лос-Анджелесе со взрывом атомной бомбы

© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия бушующих в Калифорнии пожаров со сбросом атомной бомбы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова Луны, сказанные им на пресс-конференции.
"Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что все выглядит так, будто "атомная бомба упала в этих районах", - указывает телеканал.
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Луна отметил, что хотя, по его данным, число жертв пожаров пока составляет пять человек, он сомневается в этих цифрах.
Он выразил надежду на то, что число жертв не будет расти, однако "с учетом очевидных разрушений" от пожаров он "не ожидает хороших новостей".
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии
© Getty Images / Wally Skalij

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.

Тушение пожара в здании в Малибу, Калифорния

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.

© Getty Images / Wally Skalij
1 из 13
© Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin

Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.

Вертолет тушит пожар в Голливуде, Калифорния

Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.

© Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin
2 из 13
© Getty Images / Robert Gauthier

Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

Мужчина тушит пожар в здании в Алтадине, Калифорния

Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

© Getty Images / Robert Gauthier
3 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

Дым от лесного пожара на улице в Алтадине, Калифорния

Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

© Getty Images / Mario Tama
4 из 13
© Getty Images / Robert Gauthier

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.

Тушение пожара в Алтадине, Калифорния

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.

© Getty Images / Robert Gauthier
5 из 13
© Getty Images / Maxar

Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.

Спутниковый снимок горящих зданий в Алтадине, Калифорния

Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.

© Getty Images / Maxar
6 из 13
© Getty Images / Nick Ut

В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

Тушение пожара в здании в Алтадине, Калифорния

В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

© Getty Images / Nick Ut
7 из 13
© Getty Images / Anadolu

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Тушение пожара в здании в Пасифик-Палисейдс, Калифорния

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

© Getty Images / Anadolu
8 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

Сгоревшие здания в Алтадине, Калифорния

Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

© Getty Images / Mario Tama
9 из 13
© Getty Images / Gina Ferazzi

На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине

Пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине, Калифорния

На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине

© Getty Images / Gina Ferazzi
10 из 13
© Getty Images / Justin Sullivan

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

Пожар в Алтадине, Калифорния

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

© Getty Images / Justin Sullivan
11 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес

Сгоревшие автомобили и здания в Алтадине, Калифорния

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес

© Getty Images / Mario Tama
12 из 13
© Getty Images / Anadolu

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

Пожар в Пасифик-Палисейдс, Калифорния

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

© Getty Images / Anadolu
13 из 13

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.

© Getty Images / Wally Skalij
1 из 13

Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.

© Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin
2 из 13

Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

© Getty Images / Robert Gauthier
3 из 13

Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

© Getty Images / Mario Tama
4 из 13

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.

© Getty Images / Robert Gauthier
5 из 13

Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.

© Getty Images / Maxar
6 из 13

В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

© Getty Images / Nick Ut
7 из 13

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

© Getty Images / Anadolu
8 из 13

Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

© Getty Images / Mario Tama
9 из 13

На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине

© Getty Images / Gina Ferazzi
10 из 13

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

© Getty Images / Justin Sullivan
11 из 13

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес

© Getty Images / Mario Tama
12 из 13

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

© Getty Images / Anadolu
13 из 13
 
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