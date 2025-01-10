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Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы

Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы - РИА Новости, 10.01.2025

Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия бушующих в Калифорнии пожаров со сбросом атомной бомбы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова Луны,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:51:00+03:00

2025-01-10T09:51:00+03:00

2025-01-10T09:53:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия бушующих в Калифорнии пожаров со сбросом атомной бомбы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова Луны, сказанные им на пресс-конференции. "Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что все выглядит так, будто "атомная бомба упала в этих районах", - указывает телеканал. Луна отметил, что хотя, по его данным, число жертв пожаров пока составляет пять человек, он сомневается в этих цифрах. Он выразил надежду на то, что число жертв не будет расти, однако "с учетом очевидных разрушений" от пожаров он "не ожидает хороших новостей". В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250109/rossiyanin-1992989479.html

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Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году