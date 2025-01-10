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В Подмосковье ликвидировали открытое горение ангара
В Подмосковье ликвидировали открытое горение ангара - РИА Новости, 10.01.2025
В Подмосковье ликвидировали открытое горение ангара
Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T23:31:00+03:00
2025-01-10T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. В поселке Первомайский Коломенского городского округа вечером в пятницу произошел пожар в металлическом ангаре, площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров, позднее обрушилась кровля на площади 700 "квадратов".
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение ангара
МЧС: открытое горение на складе в поселке Первомайский ликвидировали