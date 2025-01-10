https://ria.ru/20250110/pozhar-1993210222.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение ангара

В Подмосковье ликвидировали открытое горение ангара - РИА Новости, 10.01.2025

В Подмосковье ликвидировали открытое горение ангара

Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T23:31:00+03:00

2025-01-10T23:31:00+03:00

2025-01-10T23:37:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. В поселке Первомайский Коломенского городского округа вечером в пятницу произошел пожар в металлическом ангаре, площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров, позднее обрушилась кровля на площади 700 "квадратов".

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)